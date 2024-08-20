Правонарушители, отбывающие наказание в российских тюрьмах, могут рассчитывать и на нормальные условия содержания, и на стоматологическую помощь. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» напомнил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников.

Он отметил, что у осужденных есть возможность улучшить условия содержания. По его словам, в большинстве СИЗО Москвы установлены плазменные телевизоры, а содержащиеся там под стражей граждане «могут заказывать себе еду».

«У нас народ хочет, чтобы тюрьмах люди не оскотинивались, а исправлялись. А для того, чтобы люди там не оскотинивались, к ним нужно относиться как к людям», — заявил Мельников.

Комментируя «отпускные» условия содержания члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза в ростовском СИЗО-1, правозащитник отметил, что тюремный быт сейчас отличаются от того, про который было известно из прошлого столетия.

«Журналисты доведут до того, что мы вернемся в 30-е годы прошлого столетия, когда камера будет представлять ошкуренную стену — и, может быть, на полу расположат кушетку. Еще пару таких волн новостей с Цеповязами и винирами — и мы вернемся к тому, что у нас в тюрьме перестанут оказывать стоматологическую помощь, потому что можно трактовать так, что ее вообще не должны оказывать. У нас заберут все телевизоры, причем не только у Цеповязов и Цапков, а у тех, кто попался, например, на мошенничестве или какой-нибудь небольшой краже», — предупредил правозащитник.

Ранее в телеграм-канале Shot появилась информация о том, что Вячеслав Цеповяз устроил почти двухлетний «отпуск» в ростовском СИЗО-1, куда был помещен на время рассмотрения апелляции по его делу. Shot утверждает, что Цеповяз, вопреки установленным правилам, сидел в камере не один, а с бывшим министром ЖКХ Ростовской области Андреем Майером, и осужденные посещали баню чаще и дольше положенного по режиму, а в камере имели плазменный телевизор и деликатесы типа красной икры.

Это уже не первый случай, когда журналисты обращают внимание на условия содержания члена банды «Цапков». В 2018 году СМИ опубликовали кадры из колонии, на которых Цеповяз ест крабов, икру и жарит шашлыки. После этого начальник ИК покинул должность.

В 2013 году Цеповяза приговорили к 20 годам колонии и штрафу в 200 тысяч рублей. «Банду Цапков», в которой он состоял, признали виновной в серии убийств в кубанской станице Кущевской. Жертвами стали более 12 человек, среди которых были и дети.

Недавно стало известно о еще одном случае масштабного застолья с шашлыками в российской тюрьме. Речь идет о мордовской колонии строгого режима, где заключенный отпраздновал день рождения в кругу других осужденных. Фотографии с мероприятия распространились в соцсетях, на них видны длинные столы с разнообразными блюдами и закусками, включая пиццу, шашлыки и арбуз. УФСИН Мордовии начал проверку информации о празднике.