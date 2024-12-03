Соловецкий камень следует перенести с Лубянской площади в Москве, поскольку возле него проводят не акции памяти жертв репрессий, а политические акции. Такое мнение высказал в интервью РБК глава Совета по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев.

Он напомнил, что существует мемориал на углу Садового кольца и проспекта Сахарова, но там, по его словам, никто не собирается.

Идея памятника жертвам репрессий возникла в 1960-е годы с началом реабилитации репрессированных при Сталине, но о ней забыли, пока в 1990 году не появился Соловецкий камень на Лубянке. Это гранитная глыба, привезенная с территории одного из первых советских лагерей для политзаключенных на Соловецких островах. Позднее правозащитники, в том числе бывший глава СПЧ Михаил Федотов, добивались создания в Москве полноценного мемориала. В конкурсе, проведенном в 2015 году, победил проект «Стена скорби» скульптора Георгия Франгуляна. Он был открыт 30 октября 2017 года на пересечении Садовой-Спасской улицы и проспекта Академика Сахарова. В церемонии участвовали президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а тогдашний глава СПЧ Михаил Федотов и другие члены Совета.

Как рассказал Фадеев, в День памяти жертв политических репрессий 30 октября он и директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов были единственными, кто возлагал там цветы. Однако, проезжая в тот же день мимо Лубянки, глава СПЧ увидел «несколько десятков человек» у Соловецкого камня.

«Вот у меня вопрос. Эти самые люди требовали создания большого памятника в Москве. И он был создан. Президент лично открывал памятник на проспекте Сахарова. Ну так, если вы хотели памятник, ну так и собирайтесь там тогда», — призвал Фадеев.

На замечание РБК о том, что люди просто собираются в традиционных местах, Фадеев указал, что «власть откликнулась» на требования установить полноценный мемориал, однако люди собираются у Соловецкого камня, чтобы выразить «упрек тем людям, которые сидят в здании на Лубянке», считает он.

«Власть откликнулась, проявила антисталинистский характер и создала памятник по требованию этих людей. Но люди фактически проводят не акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке — ФСБ, КГБ, НКВД. Они говорят: “Мы здесь, мы все помним, а вы такие же”», — полагает Фадеев.

Глава СПЧ 30 октября заявил «Интерфаксу», что в России нет политических репрессий.

«Ну, какие репрессии. Не дай бог нам всем на своей шкуре испытать, что такое политические репрессии», — сказал он.

Фадеев тогда привел для сравнения «Большой террор» 1937-1938 годов, когда «740 тысяч человек было расстреляно, из них большая часть невинных людей».

Происходящее в России сейчас он назвал «минимальными санитарными мерами» к тем, кто выступает «на стороне врага», пока Россия ведет войну с Западом.