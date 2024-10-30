В России сегодня нет политических репрессий, а к тем, кто выступает на «стороне врага» в противостоянии с Западом, применяются «минимальные санитарные меры». Об этом заявил «Интерфаксу» глава Совета по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев.

«Ну, какие репрессии. Не дай бог нам всем на своей шкуре испытать, что такое политические репрессии», — сказал он.

Глава СПЧ напомнил о «Большом терроре» 1937-1938 годов, когда «740 тысяч человек было расстреляно, из них большая часть невинных людей». Фадеев также отметил, что до сих пор неизвестно, сколько священников было расстреляно в 1920-30-е годы. «Вот это репрессии», — подчеркнул он.

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата выбрана в память о голодовке, которую узники мордовских и пермских лагерей объявили 30 октября 1974 года в знак протеста против политических репрессий в СССР. В России проходят траурные мероприятия, возложения цветов и венков к мемориалам репрессированным. Федеральная акция памяти проходит в Москве у памятника «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова.

«То, что мы видим сейчас — да, у нас непростая, жесткая ситуация, мы войну с Западом ведем. И какие-то минимальные ограничения к тем, кто фактически выступает на стороне врага, — это не репрессии, это минимальные санитарные меры», — сказал Фадеев.

По его словам, СПЧ не планирует предлагать амнистию для осужденных по некоторым категориям преступлений, поскольку «гуманизация этой сферы идет непрерывно». Фадеев заявил, что за 25 лет число заключенных в России сократилось с миллиона до 300 тыс. человек, и назвал это «огромным сдвигом». Он также напомнил о президентском помиловании, отметив, что оно применяется «не только к тем, кто отправляется на СВО».

В августе президент России Владимир Путин своим указом помиловал 13 осужденных россиян и иностранцев, переданных на Запад в рамках масштабного обмена заключенными. В их числе были российские оппозиционеры Илья Яшин*, Владимир Кара-Мурза*, соратницы Алексея Навального Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, правозащитник Олег Орлов*, политик Андрей Пивоваров, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морпех США Пол Уилан. Пивоваров, Кара-Мурза* и Яшин* позже заявили, что не просили о помиловании и не соглашались на обмен.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов