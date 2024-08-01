Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании осужденных россиян и иностранных граждан, которые вышли на свободу в рамках обмена заключенными между Москвой и странами Запада. Как сообщила пресс-служба Кремля, такое решение было принято с целью добиться возвращения домой граждан России, задержанных и находившихся в заключении в других государствах.

Согласно заявлению на сайте Кремля, Путин своими указами помиловал в общей сложности 13 человек. В списке названы:

— оппозиционер Владимир Кара-Мурза*, приговоренный в России к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, «фейках» об армии и осуществлении деятельности нежелательной организации;

— оппозиционер Илья Яшин*, осужденный к 8,5 годам колонии общего режима по делу о «фейках» об армии;

— журналистка татаро-башкирской службы «Радио Свобода»** Алсу Курмашева, приговоренная к 6,5 годам колонии общего режима по делу о «фейках» об армии;

— соратницы оппозиционера Алексея Навального Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, осужденные по статьям об экстремизме (были приговорены к 7,5 и 9 годам лишения свободы);

— сопредседатель «Мемориала»*** Олег Орлов*, приговоренный к 2,5 года колонии за повторную дискредитацию российской армии;

— художница Александра Скочиленко, приговоренная к семи годам заключения за антивоенные ценники в «Перекрестке»;

— политик Андрей Пивоваров, приговоренный к четырем годам колонии по обвинению в осуществлении деятельности «нежелательной» организации;

— 19-летний гражданин Германии и России Кевин Лик, самый юный россиянин, осужденный за госизмену (был приговорен к четырем годам колонии);

— экс-глава штаба**** Навального в Барнауле Вадим Останин, приговоренный к девяти годам заключения по делу об «экстремистском сообществе»;

— журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, осужденный на 16 лет колонии за шпионаж;

— бывший морпех США Пол Уилан, приговоренный к 16 годам колонии по делу о шпионаже;

— фигурант дела журналиста Ивана Сафронова Демури Воронин, осужденный на 13 лет колонии за госизмену.

Отдельно в сообщении Кремля отмечается, что российская сторона благодарна президенту Беларуси Александру Лукашенко «за жест доброй воли» и помилование приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера.

«Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена», — добавил Кремль.

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся в Анкаре в четверг, 1 августа. В результате обмена, который координировала Национальная разведывательная организация Турции (MIT), на свободу вышли более 20 человек, которые содержались в заключении в США, Германии, Польше, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что в результате обмена на родину вернулись восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в странах НАТО, а также несовершеннолетние дети. Возвращение россиян стало возможно благодаря работе ФСБ, МИД России и других компетентных ведомств, равно как и зарубежных партнеров, отметили в спецслужбе.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов

** внесена в реестр иноагентов, признана в России нежелательной организацией

*** внесен Минюстом России в реестр иноагентов и ликвидирован решением Верховного суда России

**** признаны экстремистской организацией, деятельность в России запрещена