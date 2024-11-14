Цены на красную икру, по предварительным прогнозам, к Новому году могут подскочить на 20%, пишет «Секрет Фирмы». Эксперты Роскачества отмечают, что деликатес можно купить заранее, чтобы не переплачивать в предновогодние дни.

Как сообщили в пресс-службе Роскачества, в герметично закрытых банках из жести или стекла икру можно хранить в холодильнике при температуре от +2 до +6 °C в течение 1—2 месяцев. Продукт нужно хранить на самой холодной полке холодильника — обычно это место возле задней стенки.

Пластиковая тара с икрой продержится в холодильнике не более одного месяца, а деликатес, купленный на развес, автоматически считается вскрытым. Если такая икра будет подаваться к столу через несколько дней после покупки, ее лучше заморозить, рекомендуют в Роскачестве.

В то же время эксперты отмечают, что при заморозке красная икра теряет свою текстуру и вкус. Она может стать менее нежной, а ее оболочка — более жесткой. Если все же икру придется убрать в морозильную камеру, то предварительно ее стоит охладить в холодильнике. После этого деликатес сможет храниться до 12 месяцев при температуре ниже −18 градусов.

«Используйте герметичные контейнеры из пластика или вакуумные пакеты, чтобы избежать образования льда и предотвратить контакт с воздухом. Размораживайте икру медленно в холодильнике при температуре от 0 °C до +4 °C. Это может занять до 12 часов. Быстрая разморозка приведет к потере текстуры», — объясняет нутрициолог DocMa Анастасия Явхута.

Открытую красную икру эксперты рекомендуют хранить не более трех дней. Особенно быстро она может испортиться при комнатной температуре.