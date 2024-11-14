Цены на красную икру, по предварительным прогнозам, к Новому году могут подскочить на 20%, пишет «Секрет Фирмы». Эксперты Роскачества отмечают, что деликатес можно купить заранее, чтобы не переплачивать в предновогодние дни.
Как сообщили в пресс-службе Роскачества, в герметично закрытых банках из жести или стекла икру можно хранить в холодильнике при температуре от +2 до +6 °C в течение 1—2 месяцев. Продукт нужно хранить на самой холодной полке холодильника — обычно это место возле задней стенки.
Пластиковая тара с икрой продержится в холодильнике не более одного месяца, а деликатес, купленный на развес, автоматически считается вскрытым. Если такая икра будет подаваться к столу через несколько дней после покупки, ее лучше заморозить, рекомендуют в Роскачестве.
В то же время эксперты отмечают, что при заморозке красная икра теряет свою текстуру и вкус. Она может стать менее нежной, а ее оболочка — более жесткой. Если все же икру придется убрать в морозильную камеру, то предварительно ее стоит охладить в холодильнике. После этого деликатес сможет храниться до 12 месяцев при температуре ниже −18 градусов.
«Используйте герметичные контейнеры из пластика или вакуумные пакеты, чтобы избежать образования льда и предотвратить контакт с воздухом. Размораживайте икру медленно в холодильнике при температуре от 0 °C до +4 °C. Это может занять до 12 часов. Быстрая разморозка приведет к потере текстуры», — объясняет нутрициолог DocMa Анастасия Явхута.
Открытую красную икру эксперты рекомендуют хранить не более трех дней. Особенно быстро она может испортиться при комнатной температуре.
«Чтобы сохранить качество икры после открытия банки, можно переложить ее в стеклянную или фарфоровую емкость и плотно закрыть крышкой. Это особенно важно, если икра была изначально упакована в жестяную или пластиковую тару», — советуют в Роскачестве.