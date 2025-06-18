В Литве продолжаются поиски россиянина, который предположительно выпрыгнул из транзитного поезда Адлер — Калининград в окрестностях пограничного пункта Кибартай и скрылся. Спустя сутки найти его не удалось, сообщает агентство ELTA.

Информация о том, что похожего человека видели в Кибартае, не подтвердилась, передает Delfi.

«Поисковая операция будет продолжаться до тех пор, пока человек не будет найден», — заявил представитель департамента полиции Рамунас Матонис.

Для поисков молодого человека был привлечен вертолет Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT). Также задействованы пограничники, полиция и Служба общественной безопасности, сообщил министр внутренних дел республики Владислав Кондратович.

По его словам, личность пассажира и цель его поездки установлены. Правоохранительные органы не располагают данными о его намерениях причинить какой-либо вред.

«Это не первый такой случай, когда происходят подобные инциденты. Определенные решения уже приняты. Не хочу их обнародовать, но наши службы работают и знают, что делают», — заявил министр (цитата по Delfi).

Он не исключил, что случившееся может быть «тестом», но власти относятся к этому «спокойно».

«Наша цель сейчас — найти и сделать так, чтобы это не повторялось. <…> Инцидент сегодняшнего дня, возможно, показывает, что нам нужно дополнительно внедрить что-то в нашу систему», — отметил Кондратович.

Он отметил, что процесс должен происходить не только с литовской стороны.

«Инфраструктура, по которой они едут, в основном принадлежит другой стране, не Литве, но, думаю, решения точно будут приняты, рекомендации учтены», — сказал глава МВД республики.

По его словам, на опасных участках, например на мосту Каунасской ГЭС, поезда следуют с сопровождением. Если транзитный состав в Калининград останавливается, на место выезжают необходимые службы. Представитель VSAT Гедрюс Мишучис назвал крайне редкими инциденты с побегами из поездов.

Утром 17 июня пограничный железнодорожный контрольный пункт в Кибартай получил сообщение о том, что из движущегося транзитного поезда сообщением Адлер — Калининград выпрыгнул гражданин России 2004 года рождения. Молодой человек легально следовал транзитом.

Длина транзитной ветки на территории Литвы составляет 227 км. Она начинается в Кяне и заканчивается в Кибартае. Проводница поезда сообщила, что примерно за 25 минут до прибытия на станцию Кибартай обнаружила дверь вагона открытой. Литовские пограничники не нашли пропавшего россиянина в поезде. Предположительно он выпрыгнул из состава на участке между городами Пильвишкяй и Кибартай.

Власти Литвы начали административное расследование. Россиянину грозит штраф в размере от 70 до 300 евро, после задержания его вышлют из Литвы.

Российские телеграм-каналы выяснили, что пропавший россиянин родом из Башкирии, но последние несколько лет жил в подмосковном Домодедово и предположительно работал на железной дороге. Его отец заявил, что молодой человек «ищет место, где жить хорошо». Со слов родственников, он не состоял в запрещенных организациях и не придерживался радикальных взглядов.