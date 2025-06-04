39-летний предприниматель Арег Щепихин, которого накануне схватили и увезли с Ярославского вокзала в Москве, был не похищен, а задержан. Об этом заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

При этом в самом МВД сообщили, что московские полицейские вечером 3 июня задержали шестерых «участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс», и доставили их для дальнейшего разбирательства в линейный участок транспортной полиции на станции «Москва-Ярославская».

«В дальнейшем принято решение о передаче материала проверки в следственные органы», — говорится в сообщении российского силового ведомства.

При этом сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России начали проверку «видеороликов с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики», которые Щепихин публиковал в соцсетях.

«В рамках проверки будут назначены необходимые экспертные исследования. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в ведомстве.

По словам Дудаева, со вчерашнего дня чеченская полиция во взаимодействии с московскими коллегами проверяет Щепихина по подозрению в публичном оскорблении чувств верующих и унижении достоинства группы лиц по национальной и религиозной принадлежности.

«Правоохранительные органы проводят весь комплекс соответствующих следственных действий по квалификации его преступлений и привлечению его к уголовной ответственности», — сообщил чеченский министр.

Дудаев подчеркнул, что в проверку вовлечены и депутаты Госдумы от Чечни, которые передали московской полиции информацию о предположительно противозаконной деятельности Щепихина, в том числе его публикации в соцсетях.

При этом накануне управление транспортной полиции Москвы сообщало, что проводит проверку опубликованной в соцсетях информации о предполагаемом похищении на Ярославском вокзале. Сам Щепихин, когда четверо мужчин тащили его, взяв за руки и ноги, звал окружающих на помощь и кричал: «Это не полиция!»

Что произошло: Арег Щепихин опубликовал в соцсетях несколько видео с оскорблением в адрес чеченцев и мусульман, последнее — 2 июня. На следующий день, 3 июня, несколько бородатых мужчин в костюмах схватили мужчину на Ярославском вокзале, протащили через здание и, как утверждали СМИ, «затолкали в багажник черного Mercedes с “синим ведерком” на крыше». Позже этот автомобиль был остановлен полицейскими на Киевском шоссе.

Дудаев утверждает, что Щепихин «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей».

В отношении мужчины могут возбудить уголовное дело по нескольким статьям, утверждает Дудаев:

о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ),

о публичных призывах к экстремистской деятельности насильственного характера (ст. 280 УК РФ),

о возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ),

о насильственных действиях сексуального характера (ст. 131 УК РФ),

о помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против национальной безопасности (ст. 276 УК РФ).

Дудаев отдельно предостерег авторов «продажных телеграм-каналов, публикующих заказные статейки», и «представителей желтой прессы» от публичных выступлений в защиту или поддержку Щепихина: такие публикации якобы могут быть расценены как «оправдание действий задержанного» и попасть под несколько статей УК.

«Между тем, пользователи соцсетей, не страдающие нацизмом, отметили профессиональные и слаженные действия правоохранителей, благодаря которым экстремист был оперативно задержан», — заявил чиновник.

По словам чеченского министра, поддержка Щепихина — это «оправдание и защита нацизма», которые в период проведения военной операции на Украине являются «двойным преступлением».