Кандидат в космонавты Андрей Бабкин попросил президента России провести независимую экспертизу оценки его здоровья, пишет «Газета.Ru». Он не смог полететь в космос из-за фильма «Вызов», а потом из-за насморка. При этом в Центре подготовки космонавтов утверждают, что консилиум уже подтвердил негодность Бабкина.

«В обращении [к Путину] он попросил привлечь независимых экспертов к оценке состояния его здоровья», — сообщает «Газета.Ru» о письме Бабкина. Другие подробности не приводятся.

Издание отмечает, что Бабкина можно назвать «самым невезучим членом отряда космонавтов», так как его очередь лететь в космос «постоянно переносили». Например, в последнем из случаев вместо него на орбите оказалась актриса Юлия Пересильд во время съемок космической драмы «Вызов». После этого Бабкина вывели из возможных кандидатов на полет.

Главная медицинская комиссия (ГМК) в ноябре 2023 года признала его негодным из-за риносинусита, несмотря на то, что у Бабкина, по данным издания, есть заключение от ведущих отоларингологов России о его годности к полетам в космос, а сам он сделал операцию, чтобы соответствовать полетным требованиям.

После этого в июле 2024 года был проведен расширенный консилиум с участием независимых экспертов, который оставил в силе запрет для Бабкина на космические полеты. При этом, отмечает «Газета.Ru», в списке участников мероприятия был указан хирург, член-корреспондент РАН Геннадий Пискунов, которого на самом деле там не было.

В статье также отмечается, что пятеро из семи присутствовавших были напрямую взаимосвязаны с «Роскосмосом», а шестой участник консилиума «не является отоларингологом, поэтому она вряд ли влияла на итоговое решение по космонавту». Седьмой участник, представитель ФМБА Владимир Авербух, ранее сообщал, что лечение Бабкину не требуется, он трудоспособен.

Все независимые врачи, к которым обращался Бабкин, признали его годным для полетов, «никого из них не приглашали на расширенный консилиум», уточняется в материале.

Сам Бабкин не стал комментировать изданию решение расширенного консилиума. Эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец заявил «Газете.Ru», что ГМК нельзя считать «независимым органом», так как она «курируется определенным департаментом “Роскосмоса” и состоит из обычных людей, которые тоже подвержены перепадам настроения, симпатиям и антипатиям, давлению авторитетов».