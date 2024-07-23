Венгрия будет блокировать выделение из Европейского фонда мира €6,5 млрд на компенсации за поставленное Украине оружие, пока Киев не восстановит транзит нефти «Лукойла». Об этом в эфире телеканала ATV заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Я четко дал понять, что пока Украина не решит этот вопрос, всем следует забыть о выплате 6,5 млрд евро в качестве компенсации за поставки оружия из Европейского фонда мира. Потому что как бы это выглядело, если бы мы согласились выплатить 6,5 млрд евро, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?» — объяснил Сийярто.

17 июля Киев остановил поставку нефти «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба», в результате чего ее перестали получать Венгрия и Словакия. Это произошло после того, как Киев в июне ужесточил санкции против российской компании. При этом украинские власти официально не подтверждали блокировку поставок нефти по «Дружбе».

Будапешт и Братислава потребовали вмешательства в дело Еврокомиссии, которая пообещала урегулировать вопрос с украинскими властями.

Глава МИД Венгрии в интервью ATV заявил, что Киев нарушает соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое запрещает «прерывать транзит энергоносителей через Украину в страны-члены ЕС ни полностью, ни частично». По словам Сийярто, Венгрия и Словакия готовы подать на Киев в суд Евросоюза.

Глава венгерской дипломатии выразил уверенность, что восстановить транзит и тем самым урегулировать ситуацию должны сами украинцы. Он напомнил, что на «Лукойл» приходилось 33% всей импортируемой в Венгрию нефти, а у Словакии — 40-45% импорта.

«Мы не станем обращаться к другому поставщику только потому, что украинцы считают, что мы должны сделать это по их прихоти. Что, если завтра они сделают то же самое с другой компанией? Мы — государство. Это не рынок и не барахолка», — заявил глава венгерского МИД.

Евросоюз принял решение рассмотреть жалобу Венгрии и Словакии в среду, 24 июля. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл, добавив, что действия Киева никак не влияют на обеспечение ЕС нефтью.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем назвал санкции Киева против «Лукойла» бессмысленными. По его словам, они наносят ущерб не России, а странам Евросоюза.