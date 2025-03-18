Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный покидает свою должность и переходит на новую работу. Об этом он объявил в видеообращении к жителям региона.

«Сегодня ровно шесть лет, как я тружусь в округе. Моя работа в Заполярье стала настоящей школой жизни, а учителями — северяне. <…> Меня ждет новая работа, но часть души и сердца навсегда останется здесь, где северное сияние, мороз, бескрайняя тундра и вы — добрые, открытые, искренние и любящие свою малую родину», — сказал Бездудный.

Он поблагодарил жителей НАО и пожелал им «побольше поводов для гордости» за округ. Бездудный не уточнил, чем будет заниматься на новом посту.

НАО может возглавить бывший сенатор и экс-председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт, пишут «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близкие к администрации президента. Один из собеседников газеты назвал Гехт «системной, вдумчивой», отметив, что она зарекомендовала себя как человек, хорошо разбирающийся в социальной сфере.

Гехт была главой правительства Запорожья с мая 2024 года по январь 2025-го. Источник URA.RU утверждал, что станет заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Политолог Александр Кынев связал отставку Юрия Бездудного с «весенней партией замен губернаторов».

«Скажем прямо, не самый сильный глава в традиционно протестном регионе. В последнее время был публично активен, что наталкивает на мысль, что в отставку не собирался», — пишет политолог.

13 марта «Ведомости» сообщили со ссылкой на близкие к администрации президента источники о возможных отставках губернаторов некоторых регионов в ближайшее время. Один из собеседников газеты заявил, что к главе НАО «ранее были вопросы, но на данный момент они сняты». Источники говорили о «высокой вероятности» того, что Бездудный сохранит пост.

«Ведомости» отмечали, что президент России Владимир Путин встретился с 13 губернаторами, у которых осенью истекает первый срок, и семеро из них «получили одобрение» на переизбрание. С Бездудным у главы государства публичных встреч не было.

Президент России Владимир Путин в апреле 2020 года назначил Юрия Бездудного врио губернатора НАО вместо Александра Цыбульского, который возглавил Архангельскую область. В сентябре того же года региональный парламент большинством голосов избрал Бездудного главой округа. Его полномочия истекали осенью 2025 года.

В мае 2020 года Бездудный и Цыбульский подписали меморандум о намерении создать единый субъект федерации путем объединения Архангельской области и НАО В том же году планировалось провести референдум по этому вопросу, однако в НАО идея объединения вызвала протесты. В результате округ стал единственным регионом России, где большинство избирателей проголосовали против поправок к Конституции. В июле Бездудный заявил, что вопрос объединения области и округа закрыт.