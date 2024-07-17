Атака украинского дрона-камикадзе на вышку сотовой связи рядом с местом, где проходил обмен пленными, была не случайна и планировалась в рамках «информационной бомбы» против России. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его мнению, целью атаки беспилотника ВСУ был срыв обмена пленными с Россией.

«Это не случайность. Украинская сторона постоянно пытается создать информационную бомбу против нас. Вспомнить хотя бы то, как хотели уничтожить самолет, обвинив в этом Россию. Сейчас нанесли удар по вышке сотовой связи рядом с точкой обмена», — сказал Матвийчук.

Он допустил, что украинские силы нанесли удар для того, чтобы бывшие пленные не могли связаться с родными и сообщить им о своем освобождении.

17 июля Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими по формуле «95 на 95». Днем того же дня телеграм-канал Mash сообщил, что в нескольких десятках метров от места проведения обмена в Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал вышку связи. По информации канала, удар никак не повлиял на обменный процесс.