В Абхазии задержали подозреваемого в убийстве пропавшей 26-летней туристки из Оренбургской области Амины Бикбовой. Об этом сообщила пресс-служба МВД Республики Абхазия.

В оперативной сводке ведомства говорится, что житель Гудауты Эдгар Абухба, временно проживавший и работавший в Гагре, вечером 23 сентября он встретился с Бикбовой на проспекте Ардзинба и уехал с ней на такси в съемный частный дом в селе Псахара.

Там между ними возник конфликт, в ходе которого молодой человек задушил подругу. Он завернул тело в покрывало и на следующий день взял у друга автомобиль под предлогом необходимости срочной поездки по личным делам.

Труп россиянки Абухба затолкал в багажник, намереваясь утопить в районе Бзыбского ущелья.

«Но не справился физически и оставил завернутое в покрывало тело в кустах у проселочной дороги», — сообщает МВД Абхазии на основании признательных показаний мужчины.

Телефон и вещи жертвы он, по его словам, выбросил в мусорные контейнеры вдоль Сухумского шоссе. Следственно-оперативная группа вместе с криминалистами собрала все необходимые доказательства по делу.

По данным Baza, после задержания Абухба заявил, что они с Бикбовой просто выпили кофе и разошлись. Потом он изменил показания и начал утверждать, что под конец их встречи за россиянкой заехал какой-то автомобиль, на котором ее увезли в неизвестном направлении.

Тревогу подняли родственники Бикбовой, которые 26 сентября обратились в УВД по Гагрскому району, сообщив, что Амина трое суток не выходила на связь. В Гагры она приехала на отдых с подругой.

По первоначальному плану Бикбова должна была вернуться домой 24 сентября, но решила продлить аренду жилья еще на несколько дней. После этого она перестала выходить на связь, в снятой квартире не появлялась, а ее телефон был отключен.

Как писал телеграм-канал «112», в последний раз мать созванивалась с дочерью в прошлую среду. Тогда девушка говорила, что с ней все в порядке, записывала короткие видео и делилась планами задержаться в Абхазии подольше — после этого разговора связь прервалась.

Телеграм-канал «ЧП Абхазия» сообщал, что россиянка в желтой кофте и спортивных штанах вышла из арендованной квартиры в доме №171 на улице Генерала Дбара без денег и паспорта, взяв с собой только смартфон.

Телеграм-канал Baza писал, что незадолго до исчезновения Амина познакомилась в Гагре с местным жителем по имени Эдгар, который торговал фруктами. Примерно в то же время девушка приняла решение остаться в республике на несколько дней дольше.

По информации Baza, Эдгар пригласил Амину выпить кофе, после чего они начали переписываться. Подруга, с которой Бикбова отдыхала в Абхазии, пыталась отговорить ее от встречи с малознакомым мужчиной в чужой стране.