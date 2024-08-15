Минобороны предложило снизить с 18 до 14 лет возраст приема в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), следует из проекта закона на портале правовой информации. Эту инициативу прокомментировали RTVI военный эксперт и историк.

Согласно законопроекту, ДОСААФ должно содействовать укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности. Среди направлений деятельности перечислены следующие:

— военно-патриотическое воспитание;

— обучение основам военной службы;

— подготовка граждан по военно-учетным специальностям;

— подготовка населения к защите при вооруженном посягательстве;

— помощь органам власти «в области мобилизационной подготовки и мобилизации».

Формулировки в основном совпадают с теми, что прописаны в действующем уставе ДОСААФ, но добавлено слово «мобилизация», которое там отсутствовало — говорилось только о «мобилизационной подготовке».

Действующий устав гласит, что в ДОСААФ принимают только с 18 лет. В проекте закона возрастная планка приема снижена до 14 лет. Документ вынесен на общественное обсуждение, предложения по нему можно внести до 29 августа.

В пояснительной записке к проекту закона сказано, что его принятие «позволит системно урегулировать деятельность ДОСААФ России как общественно-государственной организации, выполняющей государственные задачи, и значительно повысить эффективность их решения».

Что такое ДОСААФ

Организация, известная как ДОСААФ, появилась в СССР в августе 1951 года в результате объединения трех самостоятельных Всесоюзных добровольных обществ — содействия армии (ДОСАРМ), содействия авиации (ДОСАВ) и содействия флоту (ДОСФЛОТ).

В многочисленных учебных организациях ДОСААФ молодежь проходила физическую подготовку, получала военно-патриотическое и военное образование.

Благодаря этим организациям более 10 млн молодых людей овладели массовыми техническими профессиями, которые имели военно-прикладное значение. Среди них были связисты, шоферы, моряки и парашютисты. Кроме того, воспитанниками ДОСААФ были многие советские спортсмены.

В 1991 году организация была преобразована в Российскую оборонную спортивно-техническую организацию (РОСТО). В 2003 году к аббревиатуре добавили историческое название, а в 2009 году РОСТО стала общественно-государственной организацией, известной как ДОСААФ России.

В августе 2023 года полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетовал, что число специалистов, ежегодно выпускаемых ДОСААФ, по сравнению с советским периодом сократилось в 80 раз.

«Механизм подготовки солдата». Эксперты — о законопроекте

Историк, эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин считает, что новый закон и, в частности, предложение снизить возраст приема до 14 лет, не связаны со слухами о возможной новой волне мобилизации в России.

По мнению собеседника RTVI, такая инициатива связана с тем, что «мы реально утратили тот механизм подготовки солдата, который был в советское время».

«Как мы видим, события последних дней очень четко показывают, что мы должны иметь мощную армию для того, чтобы обеспечить возможность дальнейшего существования и развития нашей страны, и эта армия невозможна без хорошо подготовленного мужского населения», — отметил Макушин.

Эксперт напомнил, что в советской школе начальную военную подготовку (НВП) изучали с 7-8 класса. Это означало, что дети начинали учиться обращаться с оружием примерно с 14 лет и «ничего плохого в этом не было».

«Я своего ребенка воспитываю, он у меня физически крепкий, <…> но было достаточно много ребят, которые, мягко говоря, были тюфяками. Надо подтягивать. Мы живем в сложное время, понимаете? Ведь наш президент не раз и не два говорил о том, что мы живем во время геополитического шторма», — резюмировал Макушин.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в свою очередь отметил, что в 1990-е и нулевые годы ДОСААФ «практически не выполняло свои функции в полном объеме».

По словам эксперта, сегодня возможностей у общественных организаций в России гораздо больше, «на это выделяются очень большие средства». Михайлов считает, что «есть объективные причины для того, чтобы созданное в Советском Союзе ДОСААФ сейчас продолжало развиваться».

Собеседник RTVI также отметил, что подросткам в советское время было интересно и полезно заниматься в кружках ДОСААФ, при этом многие были даже младше 14 лет.

«Не вижу ничего плохого в том, чтобы школьники, как в моем школьном советском детстве осваивали азбуку Морзе, радиодело, запуск планеров на радиоуправлении — сегодняшних БПЛА, по сути. То есть было довольно интересно. Насколько я помню, мы занимались в кружках ДОСААФа еще в младшем или среднем школьном возрасте. Я точно ходил на азбуку Морзе, когда мне было 12 или 13 лет — то есть помладше даже, чем 14 лет», — сказал Михайлов.

Он добавил, что, по его мнению, это не принесет никакого вреда российской молодежи «в любом случае».