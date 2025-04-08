Рано или поздно в мире случится новая пандемия — это «не теоретический риск, а эпидемиологическая определенность», заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ поднял этот вопрос на 13-й сессии Межправительственного переговорного органа, который готовит соглашение о предотвращении пандемий. Этот документ предполагает исправить недостатки сотрудничества стран во время глобальных ответных мер на COVID-19.

«Это не теоретический риск, это эпидемиологическая определенность. <…> Через 20 лет или более, а может и завтра, но это произойдет, и в любом случае мы должны быть готовы», — сказал Гебрейесус.

Глава организации напомнил, что во время пандемии COVID-19, по официальным данным, погибло 7 млн человек, однако, по оценке ВОЗ, «истинное число жертв в 20 млн человек». Гебрейесус также подчеркнул, что пандемия коронавируса «уничтожила более $10 трлн в мировой экономике».

Во время выступления на МППО Гебрейесус обратил внимание, что международное соглашение «никоим образом не будет ущемлять суверенитет какого-либо государства-члена», а наоборот, «укрепит национальный суверенитет».

О вспышке пневмонии в Ухане власти Китая объявили в декабре 2019 года. В марте 2020-го гендиректор ВОЗ объявил пандемию COVID-19 из-за быстрого распространения вируса. Об окончании пандемии было объявлено в мае 2023 года.

21 марта 2025 года федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией заявил, что прекращает публикацию еженедельных сводок по заболеваемости COVID-19 в России. В оперштабе отметили, что «ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний».