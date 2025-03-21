Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прекращает публикацию еженедельных сводок по заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает портал Объясняем.рф.

«Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний», — говорится в сообщении.

В заявлении уточняется, что Роспотребнадзор продолжит мониторинг «эпидемиологической ситуации в стране в оперативном режиме». По данным портала, всего в разделе «Стопкоронавирус» вышло 95 еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19 с 23 мая 2023 года по 18 марта 2025 года.

«После прекращения публикаций раздел останется открытым», — уточнили на портале.

Федеральный суд из штата Миссури в США признал правительство Китая виновным в сокрытии информации о коронавирусе, постановив взыскать с властей $24 млрд. The New York Times отмечает, что в первые месяцы пандемии COVID Пекин скрывал данные о существовании и распространении вируса. По словам генерального прокурора штата Миссури Эндрю Бейли, такое решение обязывает Китай нести ответственность за свои действия.

В начале 2024 года газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на переданные палате представителей данные Минздрава США писала, что один из китайских исследователей загрузил почти полную последовательность структуры вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавирус, за две недели до того, как власти страны официально заявили о распространении смертельного вируса.

До этого WSJ сообщила, что Минэнерго США считает вероятной причиной пандемии коронавируса утечку из китайской лаборатории. Эту версию также поддержал директор ФБР Кристофер Рей.