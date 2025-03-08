Федеральный суд американского штата Миссури признал правительство Китая виновным в сокрытии данных о COVID-19 и постановил взыскать с властей республики $24 млрд, сообщает The New York Times (NYT). В счет выплаты штрафа будут конфискованы китайские активы, включая «сельскохозяйственные угодья [на территории американского штата]».

Иск против Коммунистической партии Китая в апреле 2020 года подал экс-генпрокурор Миссури Эрик Шмитт. Он обвинял китайское правительство в сокрытии информации о существовании и распространении коронавируса, а затем — в прекращении поставок средств индивидуальной защиты (СИЗ) для остальной части мира.

«Когда я был прокурором штата Миссури я подал в суд на Китай за распространение COVID-19 по всему миру. <…> Теперь Миссури может наложить арест на [китайские] активы», — писал Шмитт в соцсетях.

Юристы штата Миссури якобы доказали, что КНР знала о распространении вируса, но «вводила мир в заблуждение» относительно его опасностей и масштабов. Также, по утверждению американских правозащитников, Китай предпринимал монополистические действия в сфере производства СИЗ.

По словам судьи Стивена Лимбо-младшего, это помешало США вовремя отреагировать на распространение вируса и приобрести достаточное количество оборудования для медработников. Он назвал COVID-19 третьей по значимости причиной смерти в Миссури в 2020 и 2021 годах.

Генеральный прокурор штата Миссури Эндрю Бейли отметил, что это решение обязывает Китай нести ответственность за свои действия.

«Китай отказался явиться в суд, но это не значит, что ему сойдет с рук причинение невыразимых страданий и экономического краха. Мы намерены взыскать все до последнего пенни, наложив арест на активы, принадлежащие Китаю, включая сельскохозяйственные угодья в Миссури», — сказал Бейли.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что его правительство не признает решения суда. По его словам, это постановление не имеет «ни фактической, ни юридической силы, ни международного приоритета».

«Если интересы Китая будут ущемлены, мы решительно примем ответные контрмеры в соответствии с международным правом», — подчеркнул он.

В начале 2024 года The Wall Street Journal со ссылкой на переданные палате представителей данные Минздрава США писала, что один из китайских исследователей загрузил почти полную последовательность структуры вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавирус, за две недели до того, как власти страны официально заявили о распространении смертельного вируса.

До этого газета сообщила, что Минэнерго США считает вероятной причиной пандемии коронавируса утечку из китайской лаборатории. Эту версию поддержал директор ФБР Кристофер Рей.