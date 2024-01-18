Один из китайских исследователей загрузил почти полную последовательность структуры вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавирус, за две недели до того, как власти страны официально заявили о распространении смертельного вируса. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные минздрава США, переданные палате представителей.
Согласно документам, с которыми ознакомилась WSJ, 28 декабря 2019 года доктор Лили Рен из Пекинского института биологии патогенов загрузила в базу данных почти полную последовательность структуры SARS-CoV-2. Этой базой управляет правительство США.
В тот момент, как пишет газета, Пекин называл вспышку заболевания в Ухане «неизвестной пневмонией», а рынок морепродуктов Хуанань, где, предположительно, и началась вспышка, все еще был открыт.
По информации американского правительства, китайские власти поделились последовательностью вируса SARS-CoV-2 со Всемирной организацией здравоохранения только 11 января 2020 года.
WSJ пишет, что дополнительные две недели могли бы сыграть решающую роль в том, чтобы помочь международному медицинскому сообществу определить, как распространяется вирус, разработать медицинскую защиту и начать работу над возможной вакциной.
Вирусолог из Онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле Джесси Блум пояснил, что это «подчеркивает, насколько осторожными мы должны быть в отношении точности информации, которую опубликовало китайское правительство».
Доктор Лили Рен из Пекинского института биологии патогенов не ответила на запрос WSJ. Газета отмечает, что этот институт является частью государственной Китайской академии медицинских наук.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2021 году назвала теорию об утечке вируса из лаборатории «крайне маловероятной» причиной его происхождения. В феврале 2023 года ВОЗ приостановила свое расследование по этому вопросу, сославшись на проблемы, связанные с попытками провести исследования в Китае.
- При этом в конце февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что Минэнерго США считает вероятной причиной пандемии коронавируса утечку из китайской лаборатории. Эту версию поддержал директор ФБР Кристофер Рей.
- В апреле 2023 года китайские ученые опубликовали исследование, в котором говорится, что 73 из более, чем тысячи проб, взятых на рынке в Ухани, откуда, предположительно, началось распространение эпидемии, был выявлен коронавирус. При этом в юго-западной части рынка, где взято больше всего положительных проб, действительно продавались дикие животные.