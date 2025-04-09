Президент США Дональд Трамп 3 апреля показал журналистам прототип «золотой карты» с его собственным портретом и надписью «Карта Трампа» (также переводится как «Козырная карта»). Это «золотая виза», которая позволяет тем, кто готов заплатить $5 млн, не только жить в Соединенных Штатах, но и претендовать на получение гражданства. Bloomberg изучил, какие программы миграции и гражданства за инвестиции предлагают другие страны и что в них изменилось в последнее время.

Как пишет агентство, «золотые визы» и «золотые паспорта» стран Европы и США чаще всего востребованы у граждан России, а также Китая и государств Ближнего Востока.

При этом среди американцев, у которых есть возможность вкладывать инвестиции в другую страну, все более популярной становится Португалия, уточняется в статье. Также из-за растущей геополитической напряженности граждане США и ЕС проявляют «горячий» интерес к Новой Зеландии, по оценке ее министра иммиграции Эрики Стэнфорд.

«Золотая виза» — это право на временное или постоянное проживание в стране за инвестиции, которые могут включать покупку недвижимости, создание бизнеса или денежное пожертвование. «Золотой паспорт» — это предоставление гражданства за инвестиции, что бывает реже, но дает больше выгоды. Например, покупатель гражданства Мальты получит право свободно перемещаться, работать и учиться во всех 27 странах Евросоюза.

Один из самых дешевых «золотых паспортов», согласно статье, предлагает крошечное тихоокеанское островное государство Науру — требуемые суммы инвестиций начинаются всего от $140,5 тыс. Однако, как пишет Bloomberg, Науру находится под угрозой затопления из-за повышения уровня моря и наводнений. Власти страны планируют на вырученные деньги от продажи «золотых виз» помочь покрыть расходы на переселение жителей низко стоящих домов.

Относительно доступные программы гражданства за инвестиции в суммах от $200 тыс. также предлагают пять карибских островных государств — Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия.

«Другие страны с похожими программами включают Египет, Иорданию, Черногорию, Северную Македонию и Австрию», — перечисляет издание, ссылаясь на данные британской консалтинговой компании Henley & Partners.

Золотые визы в Европе

Объясняя популярность «золотой визы» Португалии, Bloomberg пишет, что эта страна начала предлагать «инвестиционную иммиграцию» гражданам стран, не входящих в Евросоюз, в 2012 году. Сначала это требовало от кандидата, чтобы он потратил не менее €500 тыс. на покупку недвижимости, инвестиции в фонды или создание бизнеса и рабочих мест.

Позднее минимальную сумму покупки недвижимости снизили до €350 тыс., а затем и вовсе исключили такой способ получения «золотой визы» из числа возможных, отмечает агентство.

Теперь для желающих обосноваться в Португалии остались следующие варианты, помимо инвестирования в фонд не менее €500 тыс.: научно-исследовательская деятельность, а также инвестирование в акционерный капитал компании, которая создаст пять рабочих мест или обязуется поддерживать десять.

В 2013 году свои программы «золотых виз» запустили Греция, Испания и Венгрия. Эти страны предлагали получение ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость. При этом большинство из них позволяли заявителям добиваться гражданства ЕС в течение нескольких лет.

Греция: с сентября 2024 года минимальная сумма, требуемую для получения «золотой визы» в этой стране, составляет €400 тыс. Греческие власти планируют распространить программу также на инвесторов, готовых вложить не менее €250 тыс. в местные стартапы.

Венгрия: в 2017 году программа «золотых виз» здесь была закрыта из-за обвинений в коррупции, в 2024 году ее перезапустили. Право на получение ВНЖ могут получить те, кто вложит не менее €250 тыс. в местные фонды (или €500 тыс. в недвижимость).

Испания: в апреле 2024 года власти заявили, что завершают свою программу выдачи «золотых виз», потому что теперь нацелены на расширение доступного жилья для местных жителей.

Великобритания, Ирландия, Нидерланды и Мальта либо отменили, либо ужесточили правила вокруг своих политик «золотых виз» или эквивалентных им программ, говорится в материале.

Согласно Bloomberg, конфликт на Украине усилил давние опасения Еврокомиссии (исполнительного органа ЕС), что из-за программ «золотых виз» страны блока подвергаются риску отмывания денег и угроз безопасности. Также эти государства сталкиваются с растущим давлением из-за необходимости бороться с жилищным кризисом.

Одну из самых выгодных, как утверждает агентство, программ получения гражданства за инвестиции предлагают страны на Карибских островах: Антигуа и Барбуда, Гренада, а также Сент-Китс и Невис. В их случае минимальная сумма вложений составляет чуть более 200 тыс. долларов. Похожие программы предлагают Египет, Иордания, Черногория, Северная Македония и Австрия.