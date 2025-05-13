В России запрещено держать дома 121 разновидность животных, в том числе крокодилов, волков, лис и медведей. Полный перечень животных своим распоряжением переутвердил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.
Россиянам запретили содержать отдельных видов змей (кобр, мамб, тайпанов и питонов), ящериц (ядозуба и комодского варана) и черепах. Нельзя содержать и каймановую черепаху, если размер ее панциря превышает 30 см. Ограничения также коснулись абсолютно всех крокодилов.
Самым объемным классом запрещенных животных стали млекопитающие, среди которых:
- большие кошки (вроде льва и ягуара),
- гиены,
- слоны,
- носороги,
- бегемоты,
- приматы
- дикобразы.
Кроме того в списке фигурируют привычные для России звери — волки, лисы и медведи.
Под запретом также некоторые виды водных животных, среди которых млекопитающие (тюлени, моржи, ламантины и китообразные) и рыбы (скаты, мурены, электрические угри и акулы). Отдельно в списке выделены морские окуни, чей размер превышает 1,5 м.
В перечне правительства также есть:
- птицы (страусы, пеликаны, фламинго, пингвины, совы и журавли),
- паукообразные (ядовитые пауки вроде черной вдовы и скорпионы),
- земноводные (некоторые виды древесных лягушек).
Запрет при этом не распространяется на отдельные случаи, в том числе на работу зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов.
Аналогичный список кабмин утвердил в 2019 году в рамках предыдущего регулирования, но был обновлен в соответствии с актуальной версией закона об ответственном обращении с животными, принятого в декабре 2018 года.
Распоряжение Мишустина вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать в течение шести лет.