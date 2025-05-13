В России запрещено держать дома 121 разновидность животных, в том числе крокодилов, волков, лис и медведей. Полный перечень животных своим распоряжением переутвердил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Россиянам запретили содержать отдельных видов змей (кобр, мамб, тайпанов и питонов), ящериц (ядозуба и комодского варана) и черепах. Нельзя содержать и каймановую черепаху, если размер ее панциря превышает 30 см. Ограничения также коснулись абсолютно всех крокодилов.

Самым объемным классом запрещенных животных стали млекопитающие, среди которых:

большие кошки (вроде льва и ягуара),

гиены,

слоны,

носороги,

бегемоты,

приматы

дикобразы.

Кроме того в списке фигурируют привычные для России звери — волки, лисы и медведи.

Под запретом также некоторые виды водных животных, среди которых млекопитающие (тюлени, моржи, ламантины и китообразные) и рыбы (скаты, мурены, электрические угри и акулы). Отдельно в списке выделены морские окуни, чей размер превышает 1,5 м.

В перечне правительства также есть:

птицы (страусы, пеликаны, фламинго, пингвины, совы и журавли),

паукообразные (ядовитые пауки вроде черной вдовы и скорпионы),

земноводные (некоторые виды древесных лягушек).

Запрет при этом не распространяется на отдельные случаи, в том числе на работу зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов.

Аналогичный список кабмин утвердил в 2019 году в рамках предыдущего регулирования, но был обновлен в соответствии с актуальной версией закона об ответственном обращении с животными, принятого в декабре 2018 года.

Распоряжение Мишустина вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать в течение шести лет.