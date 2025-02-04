Россия ведет переговоры с КНДР о различных совместных проектах, один из которых связан с развитием порта в республике, рассказал RTVI первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что мост с Северной Кореей, который должны построить к 2027 году, вряд ли увеличит турпоток в страну.



«Ожидается дальнейшее развитие инфраструктуры. Это, например, и развитие порта в КНДР, и другие проекты, их рассматривает российская межправкомиссия. Работы в этом направлении ведутся — я общаюсь с северокорейскими дипломатами, обсуждали такие моменты, разговоры об этом идут», — заявил депутат.

Парламентарий не стал уточнять, о каких общих проектах договорились Москва и Пхеньян.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому к 31 декабря 2026 года сочинская компания «ТоннельЮжСтрой» должна построить автомобильный мост с КНДР через реку Туманная в Приморье. Строительство моста обсуждалось еще в 2018 году, но сроки сдвинулись из-за пандемии. В итоге соглашение о строительстве перехода Москва и Пхеньян подписали в июне 2024 года.

По словам Чепы, появление моста позитивно скажется, в основном, на грузоперевозках, к росту количества туристов это вряд ли приведет.

«Туристические потоки в КНДР и из КНДР пока еще небольшие. Надеемся, что власти КНДР смягчат ограничения, да и возможностей таких у местных граждан не так много. Это очень специфичная страна. Для такого туристического отдыха, к которому привыкли наши люди, конечно, инфраструктура не очень подойдет. Хотя, в принципе, перспективы для ее развития есть. Пока КНДР, к сожалению, к большим турпотокам не готова», — уточнил он.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТоннельЮжСтрой» было зарегистрировано в Сочи в 2014 году, специализируется на строительстве мостов и тоннелей. В 2023 году компания получила убыток в размере 52,5 млн рублей. РБК отмечает, что компания уходит в минус с 2018 года.

В 2023 году глава МИД России Сергей Лавров утвердительно ответил на вопрос, могут ли россияне в ближайшее время рассматривать Северную Корею как место для зарубежного отдыха. Однако пока что туда ездят только индивидуальные путешественники, небольшие организованные группы и школьники по программам обмена.

3 января 2025 года портал NEWS.ru со ссылкой на представителей российской туротрасли сообщил, что цены на поездку в КНДР на четыре-пять дней колеблются в диапазоне от 40 тыс. до 180 тыс. рублей, при этом «до Владивостока придется добираться самостоятельно».