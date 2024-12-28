В Татарстане с 1 января 2025 года единовременная выплата военнослужащим при заключении контракта с Минобороны увеличится до 2,2 млн рублей, сообщает «Татар-информ». Эту сумму обещают не только жителям республики, но и приезжим из других регионов России и иностранцам, которым оплатят проезд и проживание на время оформления.

Как поясняет агентство, сумма складывается из региональных, федеральных и муниципальных выплат: 1,5 млн рублей от правительства Татарстана, 400 тыс. — от Минобороны и до 300 тыс. от местных муниципалитетов.

В настоящее время желающим заключить контракт с армией в республике единовременно выплачивают 2 млн рублей. К этому добавляется денежное довольствие в зоне спецоперации, которое составляет от 210 тыс. рублей в месяц.

Также с нового года в Татарстане усилят меры поддержки участников военной операции на Украине, говорится в сообщении.

«Это не только полное сопровождение до и после подписания контракта, обеспечение экипировкой и всем необходимым, подготовка на полигонах, реабилитация, но и целый спектр льгот для семей военнослужащих и их детей», передает агентство.

Ранее в декабре губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал увеличить единовременную выплату контрактникам до 3,6 млн рублей. Это будет претендовать на новый рекорд среди регионов России. В настоящее время самые крупные выплаты предлагают Белгородская область и Нижний Новгород — 3 млн рублей.