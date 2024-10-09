Оскорбления кандидата в президенты США Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира Путина говорят о ее интеллекте, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это говорит о соответствующем интеллекте лиц, об их психическом состоянии, об их состоянии здоровья», — сказал депутат.

По словам Чепы, сегодня политическая элита Запада «бесится от провалов, которые их преследуют». Оскорбления в адрес Путина он назвал безответственными и циничными.

«Это говорит о безысходности. Когда человек нервничает, когда человек кричит, бесится, ругается — это говорит о том, что у него не все нормально», — заключил Чепа.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение, что оскорбления в адрес Путина со стороны властей США стали «неотъемлемой частью политической культуры американского истеблишмента».

«Президент [России Владимир Путин] никогда не опускался до использования такой оскорбительной риторики в адрес кого бы то ни было. Даже в адрес руководителей недружественных государств», — сказал представитель Кремля в разговоре с Shot.

Камала Харрис высказалась о президенте России в эфире «Шоу Говарда Стерна», комментируя книгу журналиста Боба Вудворд War («Война»). Критикуя своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа за то, что он якобы контактировал с Путиным, она назвала российского лидера «диктатором-убийцей».

Боб Вудворд написал в своей книге, что в 2020 году Трамп отправил российскому президенту оборудование для тестирования на Covid-19 «для личного пользования». По утверждению журналиста, Путин якобы попросил тогдашнего американского президента оставить втайне отправку аппаратов. Трамп в разговоре с ABC News не подтвердил эту информацию. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил отправку техники для тестирования на COVID-19 в период президентства Трампа. «Мы тоже отправляли оборудование (для борьбы с коронавирусом. — Прим. RTVI) в начале пандемии», — сказал представитель Кремля (цитата по Bloomberg). Вместе с тем Песков назвал ложным другое утверждение Вудворда — о том, что Трамп после ухода с поста президента семь раз связывался с Путиным по телефону.

Слова Харрис в адрес Путина возмутили посольство России в США. В дипмиссии заявили, что это высказывание говорит о бессилии правящих кругов в Вашингтоне.

«Из-за невозможности расправиться с Российской Федерацией и нанести ей «стратегическое поражение» их речевой аппарат канализирует злость и оскорбительную риторику», — говорится в заявлении.

В посольстве добавили, что властям США «следует смириться» с тем, что Россия проводит «основанную на национальных интересах» политику. «Такого рода эскапады оскорбляют весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашей страны», — отмечается в сообщении.