Открытая в начале июля межзвездная комета 3I/ATLAS может оказаться самой древней кометой из всех, известных науке. так как она прилетела из области галактики, населенной старыми звездами. С высокой вероятностью ее возраст превышает 7 млрд лет, рассказал британский астроном Мэттью Хопкинс на встрече Королевского астрономического общества.

Спустя всего 10 дней после обнаружения астрономами третьего в истории межзвездного объекта, залетевшего в Солнечную систему — кометы 3I/ATLAS — появились первые оценки ее возраста.

По расчетам астронома из Оксфордского университета Мэттью Хопкинса эта комета может оказаться самой старой из всех, известных пока науке. Сделать это оценку помогли выводы, полученные на основе докторской работы Хопкинса, тезисы которой он защитил буквально за неделю до открытия кометы. Разработанная им модель позволяет определять свойства залетевших в Солнечную систему межзвездных объектов по элементам их орбиты и предположительной области происхождения.

Открытие кометы позволило в кратчайшие сроки протестировать ученому его модель. «Это стало фантастической возможностью для проверки нашей модели на чем-то новом, и вероятно древнем», — пояснил ученый.

Анализ траектории показал, что в отличие от первых двух межзвездных тел, астероида ʻOumuamua и кометы Борисова, 3I/ATLAS прилетела в Солнечную систему из так называемого толстого диска нашей галактики Млечный путь. Эта компонента галактики в основном населена более старыми звездами, чем тонкий диск, при этом химический состав звезд этих подсистем также отличается.

Принадлежность кометы к толстому диску говорит о том, что возраст кометы значительно больше возраста Солнечной системы (4,5 млрд лет) и любых известных в ней комет и может превышать 7 млрд лет.

Модель, разработанная Хопкинсом, показала, что с вероятностью 68% возраст кометы лежит в интервале 7,6-14 млрд лет. «Все немежзвездные кометы, такие, как комета Галлея, сформировались внутри Солнечной системы, поэтому они не старше 4,5 млрд лет, — пояснил Хопкинс. — Но межзвездные странники могут быть гораздо старше, и для тех из них, про которые мы знаем, наш статистический метод говорит, что 3I/ATLAS с высокой вероятностью — древнейшая комета из всех известных». По этой же причине комета должна быть богата водяным льдом, считают астрономы.

Объект, который изначально приняли за неизвестный астероид, был обнаружен 1 июля чилийским телескопом — одним из пяти, входящим в роботизированную систему астрономического обзора и раннего предупреждения ATLAS, финансируемую NASA.

3I/ATLAS — лишь третий открытый межзвездный объект за всю историю астрономических наблюдений. В 2017 году первым таким небесным телом стал межзвездный астероид ʻOumuamua, который привлек большое внимание ученых и СМИ, вторым — открытая в 2019 году российским астрономом Геннадием Борисовым комета 2I/Borisov.