Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин пообещал ему не поставлять оружие в Россию. Китайские СМИ предпочли не комментировать слова украинского президента. Цитаты Зеленского нет в публикациях госагентства «Синьхуа», газеты «Жэньминь Жибао», таблоида Global Times, гонконгской газеты South China Morning Post. Как интерпретировали такой политический жест российские депутаты и эксперты — в материале RTVI.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев («Родина»)

Зеленский просто делает вид, будто у него есть какие-то особые отношения с КНР, я бы вообще не доверял его словам о телефонном разговоре, по крайней мере, в китайских источниках нигде об этом не упоминается. Это все равно, что прочитать что-либо в газетах, а потом важно сообщить: мне это Си Цзиньпин сказал. Китай неоднократно официально заявлял, что не собирается поставлять в Россию оружие. Если посмотреть структуру военного экспорта и импорта, сразу будет ясно, что это мы всегда поставляли Пекину продукцию ВПК, а не наоборот.

Единственное, что можно было бы получить от китайских партнеров, это боеприпасы советского образца, которых там на складах скопилось довольно значительное количество.

И, конечно, высокотехнологичные товары так называемого двойного назначения — от их поставок Китай как раз и не отказывался, а ведь обычный гражданский дрон, на который подвешена граната, тут же превращается в опаснейшее оружие.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина («Единая Россия»)

С точки зрения дипломатического протокола и этикета это крайне недостойное поведение со стороны Зеленского.

Это, конечно, не удивительно для его личности, но это явно не способствует в будущем выстраиванию каких-либо отношений Украины и Китая, которых и так, собственно говоря, практически нет.

Почему? Потому что заявления все, кто кому что обещал — это вопрос согласований, пресс-конференций, двусторонних заявлений. То, что он в одностороннем порядке делает какие-то заявления, считая, что таким образом обяжет или заставит Си Цзиньпина что-то сделать…Это просто поведение человека, который сам себе роет яму, по-другому не назовешь.

Эксперт по вооружениям, автор проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

Опасения Зеленского и не только [насчет поставок оружия из Китая в Россию] связаны с тем, что на Западе есть мнение, что России в условиях военной операции не хватает того, что производит ВПК, и она испытывает потребность, например, в боеприпасах, в какой-то обычной военной технике, танках, бронетранспортерах, боевых машинах. Соответственно, у Китая совершенно точно есть излишки и того, и другого.

То есть на Западе есть мнение о том, что Россия сейчас ищет просто количество. Но это западная точка зрения. Она немного поддерживается тем, что, по западным данным, Россия получала подобные вооружения от КНДР. Вполне может быть, что у России потребность такая есть, наверное, дыма без огня не было бы. Но мы не получаем и не получали вооружений и боеприпасов от Китая, по крайней мере, на данный момент.

Продукцию двойного назначения — да, мы получали и не скрываем этого. Например, джипы, малогабаритные машины высокой проходимости, которые бывший министр обороны Шойгу демонстрировал еще зимой.

Почему Зеленский сообщил о такой договоренности с Си Цзиньпином именно сейчас? Во-первых, «мирная конференция» в Швейцарии. Китай в ней не участвует, но это своеобразное, скажем так, притягивание фактора Пекина к украинской повестке в интересах украинской повестки. Безусловно, именно в этих целях это сделано.

Ну а дальше же очень простая вещь. Действительно ли так говорил Си Цзиньпин или не говорил, мы же никогда не узнаем. Но Китай пока вроде не открещивается, а раз не открещивается, то вполне может быть, что Китай так и заявлял, потому что иначе бы мы сейчас услышали кучу протестов.