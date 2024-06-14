Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому не продавать России «ни одного вооружения». Об этом украинский лидер сказал в ходе пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

«У меня был телефонный разговор с лидером Китая. Он мне сказал, что не будет продавать ни одного вооружения России… Если он тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать, он дал слово», — заявил президент Украины (цитата по Liga).

Зеленский и Си разговаривали по телефону в апреле 2023 года. Китайский лидер тогда говорил, что путь диалога и переговоров является единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса, а также отметил, что победителей в ядерной войне не будет. Украинский президент, в свою очередь, сообщил, что разговор был «долгим и содержательным».

О том, что КНР намерена усилить поддержку России и начать снабжать ее оружием, 19 февраля 2023 года сообщил CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Пекин рассматривает возможность оказания военной помощи Москве. Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, в свою очередь, призвал НАТО «прекратить клеветать».

Президент США Джо Байден при этом заявил, что «не ожидает» со стороны Китая «крупной инициативы» по поставкам оружия России. В то же время он пригрозил КНР последствиями в случае, если страна решится на передачу вооружений.

В конце февраля 2023 года The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных западных чиновников писала, что Китай рассматривает возможность поставки в Россию артиллерии и дронов. Источники CNN, знакомые с данными разведки, также утверждают, что Пекин может передать Москве боевые беспилотники и боеприпасы для стрелкового орудия, но не для тяжелой артиллерии.

22 мая 2024 года британский министр обороны Грант Шаппс, ссылаясь на разведку Великобритании и США, заявил, что «летальная помощь» якобы «уже поставляется или будет поставляться из Китая в Россию, а оттуда — на Украину» (цитата по Reuters). Подробностей он не привел.

МИД Китая осудил “необоснованные и безответственные клеветнические высказывания” в адрес страны со стороны британских политиков. Официальный представитель китайского ведомства Ван Вэньбин отметил, что «очернение Китая не изменит пассивную позицию Великобритании по украинскому вопросу и не решит острые проблемы, которые существуют внутри Великобритании».

«Китай всегда стоял на стороне мира и диалога и будет и впредь привержен делу содействия миру и переговорам, а также выступает против подливания масла в огонь», — заключил он.