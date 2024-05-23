МИД Китая осуждает “необоснованные и безответственные клеветнические высказывания” в адрес страны со стороны британских политиков. Об этом заявил официальный представитель китайского ведомства Ван Вэньбин, его слова приводит агентство China News.

«Надо отметить, что масла в огонь в украинском вопросе подливает именно Великобритания, а не Китай. Есть сообщения, что еще два года назад Россия и Украина были близки к достижению соглашения о прекращении конфликта. Именно из-за противодействия Великобритании и других сторон конфликт продолжается до сих пор», — подчеркнул он.

Вэньбин отметил, что «очернение Китая не изменит пассивную позицию Великобритании по украинскому вопросу и не решит острые проблемы, которые существуют внутри Великобритании». «Китай всегда стоял на стороне мира и диалога и будет и впредь привержен делу содействия миру и переговорам, а также выступает против подливания масла в огонь», — заключил он.

Накануне, 22 мая, британский министр обороны Грант Шаппс заявил, ссылаясь на разведку Великобритании и США, что «летальная помощь» якобы «уже поставляется или будет поставляться из Китая в Россию, а оттуда — на Украину» (цитата по Reuters). Подробностей он не привел.

«Сегодня я могу заявить, что мы имеем доказательства того, что Россия и Китай сотрудничают в сфере боевого вооружения для использования на Украине. Они прикрывают друг друга», — подчеркнул он (цитата по Bloomberg).

Шаппс также отметил, что Россия, Китай, Иран и КНДР «все больше работают вместе», и призвал НАТО «проснуться» и увеличить расходы на оборону.

Визит Путина в Китай

16-17 мая президент России Владимир Путин посетил Китай. Это была его первая зарубежная поездка после инаугурации. В марте 2023 года лидер КНР Си Цзиньпин также приезжал в Москву после своего переизбрания.

Во время визита Путина в КНР лидеры двух стран подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Си Цзиньпин пояснил, что определяет направления дальнейшего развития российско-китайских отношений, в основе которых лежат равенство и взаимное уважение.

Перед поездкой Путин дал письменное интервью китайскому агентству «Синьхуа». В нем он в том числе говорил о торгово-экономических отношениях России и Китая. В частности, российский лидер подчеркнул, что за последние пять лет страны удвоили товарооборот: со $111 млрд в 2019 году до $227,8 млрд в 2023 году.

По словам Путина, страны развивают сотрудничество в энергетике, инвестиционной, производственной и транспортно-логистической сферах. Помимо этого, «хорошая динамика» наблюдается в поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР.