Член Сената США от Демократической партии Бен Кардин стал объектом розыгрыша с использованием дипфейка экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Заявление о случившемся команда сенатора сделала в соцсетях и СМИ, передает NBC News.

Инцидент произошел 19 сентября. В офис Кардина, который возглавляет сенатский комитет по иностранным делам, пришло письмо за подписью Дмитрия Кулебы. Там были указаны контакты, по которым сенатор и его команда впоследствии созвонились с отправителем письма с помощью сервиса Zoom. По словам Кардина, на этом этапе происходящее не вызывало у него сомнений или подозрений, поскольку ранее они общались с главой МИД Украины аналогичным образом.

Дмитрий Кулеба возглавлял украинский МИД с 2020 года до начала сентября 2024 года. Бен Кардин заседает в Сенате с 2007 года, представляя там штат Мэриленд, и руководит Комитетом по иностранным делам с 2023 года.

Сначала разговор Кардина с его собеседником ничем не отличался от прежних бесед сенатора с Кулебой. Представители команды Кардина подчеркнули, что не заметили существенных отличий ни в кадре, ни по звуку. Поначалу визави сенатора задавал ему «политически мотивированные вопросы, связанные с предстоящими выборами» президента США.

Американский сенатор заподозрил подвох, когда предполагаемый Кулеба начал «вести себя нехарактерно» — «настойчиво требовал» от Кардина ответить на вопрос, «поддерживает ли он удары ракетами большой дальности по территории России?». «Мне нужен ваш ответ», — обращался к сенатору собеседник.

Не отвечая на вопрос, Кардин прервал связь и сообщил о случившемся в Госдепартамент США. Там подтвердили, что человеком, который выдавал себя за Кулебу, на самом деле был не экс-глава МИД Украины.

Анализируя попытку обмануть политика, в Управлении безопасности Сената США признали, что этот случай «выделяется своей технической сложностью и правдоподобностью» даже на фоне растущих рисков, связанных с социальной инженерией.

В июне известные российские пранкеры Вован и Лексус позвонили главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону и, представившись бывшим президентом Украины Петром Порошенко, задали ему вопросы об отношении Запада к украинскому конфликту. В ходе разговора Кэмерон признал, что Германия и США могли бы делать для Украины больше, но отказался поддержать выдвинутую незадолго до того идею президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск в зону боевых действий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя этот пранк, выразила сомнение в том, что человек с опытом Кэмерона не распознал розыгрыша. Она предположила, что британский министр решил «попиариться» на разговоре с Вованом и Лексусом.