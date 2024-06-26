Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали видеозапись своего разговора с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, тем самым раскрыв подробности беседы. О том, что глава британского МИД стал жертвой розыгрыша, ведомство сообщало еще в начале июня.

Пранкер обсуждал с Кэмероном вступление Украины в НАТО и присутствие там иностранных войск. Видео длится чуть больше 15 минут и имеет признаки монтажа. Слова Кэмерона сопровождаются синхронным переводом на русский язык.

Согласно этому переводу, Кэмерон признал, что США и Германия могли бы делать для Украины больше. Однако, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о готовности отправить военных на Украину при ухудшении ситуации на фронте, глава МИД Великобритании заявил, что не уверен в правильности такого подхода. По его словам, введение иностранных войск на Украину несет проблему: «возникнет вопрос, как нужно реагировать, если по ним будет нанесен удар».

Кэмерон сообщил, что Великобритания в частном порядке пытается обсудить с Францией такой способ поддержки Киева, который не приведет к эскалации.

О Трампе

Глава британского МИД рассказал, что встречался с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и пытался убедить его не блокировать выделение денежной помощи Украине в случае победы на выборах.

Кэмерон подтвердил, что в Республиканской партии США произошел раскол на почве поддержки Киева. «Традиционные республиканцы», по его словам, «полностью видят угрозу российской агрессии», но «есть часть, которая не очень поддерживает Украину» и зарубежные конфликты в принципе.

Отвечая на вопрос о личном мнении Трампа по этому поводу, Кэмерон предположил, что тот «захочет поддержать победившую сторону», поэтому Украина к ноябрю 2024 года должна добиться успехов на передовой.

По словам Кэмерона, Трампа нужно убедить, что «сегодняшний Путин гораздо более радикален», чем во времена Минских соглашений. «Трамп считает, что можно заключить какую-то сделку, но это не так», — пояснил глава Форин-офиса.

О вступлении Украины в НАТО

Пранкеры затронули вопрос вступления Украины в НАТО. Судя по видео, Кэмерон подтвердил, что на июльском саммите альянса в Вильнюсе Киев не получит приглашения в блок, поскольку «Америка его не поддержит».

По словам Кэмерона, он предупредил президента Украины Владимиру Зеленскому, что в преддверии саммита между Киевом и НАТО «не должно быть спора», и призвал его сделать «все возможное для создания моста к членству» в альянсе.

Глава МИД Британии заявил, что с 2008 года поддерживает принятие Украины в НАТО, назвал этот процесс необратимым и призвал «довольно четко высказаться» о нем. «Это наш максимум», — считает министр.

«Я уверен, что это произойдет. Но на этот раз мы не добьемся этого приглашения. <…> Я думаю, проблема в том, что нам не удастся убедить Америку выдвинуть приглашение на этой конференции», — переводят пранкеры слова Кэмерона.

Если верить переводу, глава британского МИД якобы заявил, что Россия претендует на «часть севера Казахстана». Он также прокомментировал сближение Армении с Западом, назвав его «интересным признаком ослабления российской мощи».

Судя по видео, Кэмерон попрощался со своим собеседником на дружеской ноте и предложил оставаться на связи.

Что говорят о пранке в МИД России и Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Кэмерон догадывался, с кем разговаривает.

«Вот я не верю, что второй британской министр-силовик не понимает, что его на беседу раскручивают пранкеры», ― написала она в телеграм-канале.

Захарова не исключила, что Кэмерон «хотел попиариться у Вована и Лексуса, а возможно, и подкинуть тезис о том, что Украине в НАТО не быть».

В начале июня МИД Великобритании сообщил, что Дэвид Кэмерон обменялся текстовыми сообщениями и поговорил по видеосвязи с человеком, выдававшим себя за Петра Порошенко. По утверждению ведомства, во время разговора у министра «возникли подозрения» и он перестал отвечать, когда собеседник попросил у него контакты других людей.

О чем конкретно Кэмерон говорил с пранкерами и как им удалось связаться с министром напрямую, в Форин-офисе не уточнили. В заявлении ведомства говорилось, что решение обнародовать информацию о разговоре было принято на тот случай, если запись беседы «подвергнется манипуляциям и будет впоследствии использована, а также для того, чтобы другие знали об этом риске».