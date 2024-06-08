Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкера, выдававшего себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом пишут Reuters и Times со ссылкой на заявление британского МИД.

Кэмерон и пранкер сначала обменялись текстовыми сообщениями, а затем поговорили по видеосвязи, рассказал представитель Форин-офиса. Хотя на видео был человек, «явно» похожий на Порошенко, у Кэмерона «возникли подозрения», сообщили в британском МИД.

После того, как звонивший попросил у министра контактные данные других людей, Кэмерон перестал отвечать. МИД провел расследование и подтвердил, что сообщения и видеозвонок были обманом.

По словам представителя министерства, разговор состоялся «в последние дни». Он не уточнил, кто на самом деле мог звонить Кэмерону, о чем они говорили и как пранкерам удалось напрямую связаться с министром.

МИД решил публично рассказать об инциденте на случай, если видео с Кэмероном «подвергнется манипуляциям и будет впоследствии использовано, а также для того, чтобы другие знали об этом риске».

«Министр сожалеет о своей ошибке, но считает важным обратить внимание на такое поведение и усилить борьбу с дезинформацией», — сообщили в британском внешнеполитическом ведомстве.

В 2018 году российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили Борису Джонсону, который тогда был министром иностранных дел Великобритании, под видом премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Во время разговора пранкеры затронули в том числе тему отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а также применения химического оружия в Сирии.

Британский МИД заявил, что Джонсон во время разговора понял, что это розыгрыш и прекратил беседу. Пранкеров ведомство раскритиковало за «инфантильное поведение».

В 2023-м ― начале 2024 года Вован и Лексус обнародовали фрагменты своих разговорах с несколькими российскими деятелями культуры, выступившими против военной операции. Пранкеры выдавали себя за президента Украины Владимира Зеленского и других высокопоставленных украинских чиновников.

В числе тех, кому звонили пранкеры, оказались писатели Борис Акунин*, Дмитрий Быков*, Людмила Улицкая*, музыкант Андрей Макаревич*. После разговора с пранкерами Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов. В феврале Басманный суд заочно арестовал писателя по обвинению в призывах к терроризму и фейках о российской армии.

В начале июня ТАСС сообщил, что Следственный комитет начал проверку в отношении Макаревича* на предмет публичных призывов к экстремизму.

* признан(а) Минюстом России иноагентом