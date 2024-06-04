Следственный комитет (СК) России проводит доследственную проверку в отношении лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* после его беседы с телефонным пранкером, сообщает 4 июня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, проверка в отношении музыканта проводится на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Как утверждает источник ТАСС, поводом для доследственной проверки стала видеозапись разговора Макаревича* с пранкером, выдававшим себя за президента Украины Владимира Зеленского. Во время разговора лидер «Машины времени» заявил о негативном отношении к военной операции на Украине и поддержке украинской стороны в конфликте с Россией, сказал собеседник.

Обращение в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить слова Макаревича* на наличие «признаков преступления» направил директор общественного движения «Ветераны России» Вадим Мироненко, пишет ТАСС. Он сообщил агентству, что проверка еще не завершена, и предположил, что по ее итогам будет принято «какое-то процессуальное решение».

О чем сказал Макаревич* пранкерам

Запись разговора с Макаревичем* с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые представились Зеленским, была опубликована в середине мая. Во время беседы музыкант заявил, что в «первый день победы» Украины приедет в страну и устроит «бешеный концерт».

«Готов участвовать в любой затее, из любой точки мира, в любой форме. Кроме одного: я не могу пока ступить на землю, которую бомбит страна, в которой я родился. Психологически. Не потому, что я чего-то боюсь», — сказал он.

Кроме того, Макаревич* заявил, что очень хочет победы Украины и считает до нее дни. По его словам, он не собирается возвращаться в Россию и выступать для российских граждан, поскольку, находясь в Израиле, чувствует себя как дома.

Говоря о военной операции на Украине, Макаревич* выразил мнение, что президент России Владимир Путин «перешел все черты», и выразил надежду на то, что смена власти в стране произойдет «как можно скорее».

Собеседнику, который представился Зеленским, Макаревич* пожелал «тройного здоровья», а также «выдержать и сдюжить и всех их победить».

Андрея Макаревича* внесли в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Он стал первым, кому присвоили иноагентский статус из-за «иностранного влияния» — за интервью иностранным СМИ, в том числе украинскому журналисту Дмитрию Гордону*. Правозащитник Павел Чиков* утверждал, что внесение Макаревича* в реестр иноагентов произошло по инициативе Главного управления по противодействию экстремизму МВД России (Центра «Э»). Ведомство заявило, что певец «систематически распространял негативные мнения» о решениях российского властей, обвинял их в совершении военных преступлений, а также отождествлял Россию и нацистскую Германию. Впоследствии Макаревича* дважды оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента. Теперь ему грозит уголовное дело, по которому музыкант может быть лишен свободы на срок до двух лет.

После начала боевых действий на Украине Вован и Лексус организовали несколько телефонных разговоров с российскими деятелями культуры, выступившими против военной операции. В них пранкеры выступали от имени высокопоставленных украинских чиновников, в том числе президента Владимира Зеленского. После публикации пранков активисты писали обращения в правоохранительные органы с просьбой проверить деятелей культуры по статьям УК. Разговоры с Вованом и Лексусом стали поводом для преследования писателей Бориса Акунина*, Дмитрия Быкова* и Людмилы Улицкой*.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов