Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили)* за «призывы к терроризму» и «фейки» об армии. Об этом говорится в пресс-релизе столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу* заочно избран арест на срок 2 месяца», — сказано в сообщении.

Акунин* обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

По статье об оправдании терроризма Акунину* грозит до семи лет лишения свободы, за распространение «фейков» об армии — до 10 лет.

Акунин* в 2014 году переехал с семьей в Лондон. Писатель неоднократно делал критические высказывания в адрес российских властей, а в феврале 2022 года осудил военные действия на Украине.

Впоследствии имя писателя убрали с афиш российских театров, где идут спектакли по его пьесам. В Минкульте тогда заявили, что это связано с «запросом», идущим «прежде всего от общества». Сам автор назвал происходящее «театром абсурда».

В декабре 2023 года пранкеры Вован и Лексус обнародовали запись разговора, который они вели с Акуниным*, выдавая себя за президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры страны Александра Ткаченко. Писатель в той беседе заявил, что Украина, скорее всего, не сможет одержать «военную победу» над Россией.

«Мы все как некое сословие деморализованы и демотивированы этим. В начале был большой энтузиазм, все кинулись помогать Украине. Потом каждый получил тапком по носу и хлюпая уполз в свою нору. И сейчас мы сидим по норам, пыхтим, пишем, потому что от наших оппозиционеров не жду ничего совсем политически», — сказал тогда Акунин*.

Попытки украинских ударов беспилотниками по городам России Акунин* посчитал оправданными. «Это не вызывает протеста ни у кого из нас, мы очень хорошо это понимаем. Это ваше решение, и вы имеете право абсолютно на все», — сказал он.

После этого интервью Акунин* был внесен в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. В Следственном комитете заявили, что против писателя возбуждено уголовное дело.

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