МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*). Соответствующая карточка появилась в базе ведомства, обратила внимание «Медиазона»*.

В графе «Основание для розыска» указано, что Акунин разыскивается «по статье УК». О какой именно статье идет речь, в карточке не уточняется.

В декабре 2023 года Следственный комитет возбудил в отношении Акунина* уголовное дело по статьям об оправдании терроризма (205.2 УК) и о распространении фейков про российскую армию (207.3 УК). Что именно стало поводом для возбуждения дела, не сообщалось.

В январе Минюст России внес Акунина* в реестр иностранных агентов. До этого Росфинмониторинг внес писателя в список террористов и экстремистов.

Череде действий российских властей в отношении Акунина* предшествовал опубликованный в декабре 2023 года разговор писателя с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за президента Украины Владимира Зеленского и бывшего министра культуры страны Александра Ткаченко. В представленных фрагментах беседы Акунин* говорит, что с пониманием относится к позиции «хороший русский — мертвый русский» и не имеет в связи с этим «никаких обид и претензий».

На фоне заявлений Акунина* издательство АСТ приостановило продажу его книг. Одновременно с этим их отказались продавать некоторые крупные книжные сети и сервисы, в том числе «Читай-город» и «Литрес». В то же время в издательстве «Захаров», которое выпускало произведения писателя о приключениях сыщика Эраста Фандорина, прошли обыски.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев призвал «уничтожить» Акунина*. Депутат назвал писателя «врагом» и человеком, который «желает поражения своей стране по полной программе».

Борис Акунин* переехал с семьей в Лондон в 2014 году. Писатель неоднократно делал критические высказывания в адрес российских властей. В феврале 2022 года он осудил военную операцию на Украине. Впоследствии имя Акунина* убрали с афиш российских театров, где идут спектакли по его пьесам. В Минкульте тогда заявили, что это связано с «запросом», который «идет прежде всего от общества».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов