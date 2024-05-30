Президент Франции Эммануэль Макрон может объявить об отправке военных инструкторов на Украину уже на следующей неделе, пишет Reuters со ссылкой на три дипломатических источника. В это время в стране будет находиться украинский глава Владимир Зеленский. Его визит в Париж связан с празднованием 80-летней годовщины высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии.

«Договоренности очень продвинулись, и мы можем ожидать какого-то решения на следующей неделе», — сказал один из собеседников агентства.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский 28 мая подписал документы, согласно которым французские военные инструкторы смогут законно находиться и работать в учебных центрах на территории страны. В своем телеграм-канале главком ВСУ рассказал, что инициатива отправки французских инструкторов на Украину исходила от Парижа. Сырский выразил надежду, что пример Франции вызовет желание других стран-партнеров Киева «присоединиться к этому амбициозному проекту». Французское Минобороны информацию Сырского не подтвердило. Телеканал BFM Business утверждал, что инициатива в настоящее время находится на этапе проработки.

Источники Reuters уточнили, что изначально Франция направит на Украину ограниченное число инструкторов, чтобы оценить условия миссии, а затем еще «несколько сотен» военных.

По словам неназванных дипломатов, украинские военные будут обучаться разминированию и обслуживанию оборудования, а также получат технические знания, необходимые для управления военными самолетами, которые предоставит Запад. Париж также будет финансировать, вооружать и обучать украинскую моторизованную бригаду. Какую именно, агентство не сообщило.

Таким образом Франция надеется сформировать и возглавить коалицию стран, готовых направить своих военных на Украину, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны Москвы, утверждают собеседники Reuters. Ранее о готовности поддержать коалицию говорили официальные представители Латвии и Литвы.

Войска Франции на Украине

Макрон первым из иностранных лидеров допустил возможность отправки западных войск на Украину. В конце февраля он отмечал, что единого соглашения относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом пока нет, но «в будущем ничего исключать нельзя».

Секретарь французской Коммунистической партии Фабьен Руссель позднее уточнил, что речь идет о ситуации, при которой фронт будет продвигаться в сторону Одессы или Киева, что повлечет за собой необходимость западных войск послать в зону боевых действий свои войска.

В марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что у ВСУ нет необходимости в дополнительных войсках из Франции, но ситуация может измениться в случае, если Россия «нападет на страну [НАТО]». По словам украинского главы, Киев приветствовал бы инструкторов и технический персонал из западных стран.

После этого Макрон допустил, что Франции «в какой-то момент» придется проводить наземные операции на Украине, чтобы противостоять российским войскам. При этом он заверил, что не хочет этого и «не будет проявлять инициативу».

В мае французский глава вновь упомянул отправку военных на Украину. В беседе с The Economist он пояснил, что такая возможность возникнет, если рухнет оборона ВСУ или поступит запрос от самого Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, сказал, что в Кремле отслеживают заявления французского лидера и воспринимают их как «опасную тенденцию».

Экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен 4 мая заявил, что Франция уже отправила в зону российско-украинского конфликта солдат из своего Иностранного легиона — Третьего французского пехотного полка. Однако французская сторона не подтвердила эту информацию и назвала подобные заявления частью «кампании по дезинформации».

Спустя два дня Минобороны России объявило о начале подготовки к учениям, в ходе которых будет проведен «комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия». Песков заявил, что такое решение связано с «новым витком эскалации напряженности» между Москвой и Западом, а также высказываниями западных политиков, в том числе Макрона.