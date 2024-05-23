Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия в честь 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Как отмечает Politico, в ходе них украинский лидер намерен попросить НАТО сбивать российские ракеты, как это делали армии США и Великобритании во время атаки Ирана на Израиль.

Зеленский также потребует, чтобы США и европейские страны конфисковали российские активы, чтобы помочь финансировать оборону Украины и ее возможное восстановление, пишет газета.

После этого президент Украины посетит встречу глав Минфина G7 в Италии, чтобы убедить их в обоснованности конфискации российских активов.

80 лет назад, 6 июня 1944 года, в ходе Второй мировой войны состоялась высадка союзнических войск в Нормандии, ныне широко известная как «День Д» (англ. D-Day). Это событие означало открытие второго фронта в Западной Европе. Памятные мероприятия в честь него проводятся каждые пять лет с участием глав иностранных государств и ветеранов. Президент России Владимир Путин принимал участие в церемонии в 2014 году. Возглавлявший тогда Францию Франсуа Олланд говорил, что народ Советского Союза внес решающий вклад в победу союзников по антигитлеровской коалиции во Второй Мировой войне и это никогда не будет забыто.

Ранее Зеленский в интервью Reuters призывал страны Североатлантического альянса помочь Киеву сбить российские ракеты и разрешить использовать западную технику при атаках на российские территории.

По словам лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, для Украины «главная проблема» — политика Белого дома, которая направлена «на ограничение наших возможностей наносить удары по военным объектам внутри России». Как отмечает Politico, российской стороне «хорошо известно об этом ограничении».

22 мая 13 американских конгрессменов обратились к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России. По словам политиков, к концу 2024 года планируется обучить только 12 пилотов F-16, а этого недостаточно. Также они призвали обеспечить Киев необходимым ему количеством систем ПВО Patriot.

Власти России осуждают военную помощь западных государств Украине. Москва при конфискации российских активов пообещала ответные меры.