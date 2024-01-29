Страны НАТО ведут переговоры о создании «военных коридоров» на территории Европы в рамках планируемой системы «военного Шенгена» (по аналогии с Шенгенской зоной), сообщила британская газета The Times. По ее данным, о результатах переговоров может быть объявлено уже до июльского саммита альянса.

Как пишет издание, высокопоставленные генералы НАТО предупредили о необходимости подготовиться к гипотетическому конфликту с Россией. Лидеры альянса полагают, что у НАТО есть всего три года на то, чтобы укрепить оборону, сказано в публикации.

Генерал-лейтенант Александер Зольфранк, глава командования НАТО по логистике (JSEC), в этой связи призвал союзников разобраться с «бюрократической волокитой», которая затрудняет передвижение войск и техники и мешает военным одних стран использовать вооружение других стран альянса.

К созданию «военного эквивалента Шенгенской зоны» лидеры Североатлантического альянса стремились уже несколько лет. Путаница правил, ограничивающих обмен и транспортировку военной техники как между странами, так и между разными частями Германии, стала для планировщиков НАТО «головной болью», пишет The Times.

Кроме того, с «головокружительным» количеством бумажной волокиты часто сопряжены трансграничные учения, что в условиях военного кризиса стоило бы критического времени.

«Я думаю, мы можем <…> сократить или адаптировать бюрократическую волокиту, где это возможно и необходимо. <…> В конце концов, нам нельзя терять времени», — сказал Зольфранк.

В качестве примера обременительных правил он назвал случаи, когда десантникам одних стран запрещается использовать парашюты других государств-членов НАТО.

Зольфранк ранее уже предупреждал, что у НАТО «заканчивается время» для подготовки к возможному конфликту. По его словам, Североатлантический альянс должен быть в состоянии «быстро перебрасывать войска со своих баз в нужное место на восточном фланге», для этого требуется подготовка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, комментируя заявления о создании «военного шенгена» НАТО, что это «нагнетание напряженности в Европе». «Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником. Сейчас он считает нашу страну очевидным противником», — заявлял Песков.