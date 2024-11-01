На Байконуре задержали двух мужчин — граждан Франции и Германии, которые пытались сделать снимок ракеты-носителя, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

Немец и француз намеревались сфотографировать на камеры своих смартфонов ракетоноситель «Энергия», утверждает собеседник телеграм-канала Shot. По его словам, 21-летнего француза зовут Аксель Оливьер Роберто Гуйено, а 26-летнего немца — Юлиан Карла-Юрген Поренц.

Shot утверждает, что свои действия иностранцы объяснили интересом к легендарному космодрому. По словам молодых людей, они приехали на Байконур как туристы и собирались осмотреть стенд динамических испытаний.

После задержания Гуйено и Поренц были доставлены в отдел полиции, где на них составили административный протокол, после чего поместили в изолятор временного содержания. Предполагается, что в ближайшее время их доставят в суд.

Ракета-носитель «Энергия» — это составная часть многоразовой космической системы «Энергия — Буран», предназначенная для доставки крупногабаритных грузов массой до 100 тонн на орбиту в околоземном космическом пространстве.

Аналогичный случай произошел на Байконуре 9 июля, когда туда пытались проникнуть трое туристов из Европы — Бельгии и Нидерландов. Они были задержаны и предстали перед 26-м гарнизонным военным судом, в юрисдикции которого находится космодром. Всем троим было назначено административное наказание с предписанием покинуть территорию комплекса.

До этого, в июне 2024 года, турист из Франции скончался от обезвоживания по пути к Байконуру. Они со спутником решили пойти к космодрому через степь, завидев здания комплекса с дороги. По пути мужчине стало плохо. Второй турист, не сумев ничем помочь, побежал обратно к автотрассе, где остановил попутную машину и попросил вызвать скорую. Однако медики смогли лишь констатировать смерть иностранца.