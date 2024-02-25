Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Украину во вторую годовщину российско-украинского конфликта. По информации издания, главе немецкого МИДа пришлось экстренно отменить визит на станцию опреснения морской воды в Николаеве, поскольку за ее кортежем якобы следовал российский беспилотник, пишет газета Die Zeit.

Корреспондент Bild Надя Асвад, которая сопровождает Бербок, 25 февраля сообщила, что колонна машин с главой немецкого внешнеполитического ведомства отправилась в сторону Черного моря, чтобы посетить опреснительную станцию, расположенную в 50 км от линии соприкосновения. Как утверждает журналистка, в какой-то момент к кортежу приблизился разведывательный дрон.

«У украинских членов делегации сработал тревожный сигнал на смартфоне, водители стали пытаться уйти от дрона. Но он летел за колонной, преследуя их. В итоге им удалось оторваться», — рассказала Асвад.

Die Zeit отмечает, что спустя некоторое время дрон изменил свой курс. Позднее в Николаевской области была объявлена воздушная тревога, передает агентство DPA.

После инцидента с беспилотником посещение николаевской опреснительной станции пришлось отменить «из соображений безопасности». ZDF пишет, что отмену визита подтвердил МИД Германии. По сообщению издания, членам делегации предложили пересесть в бронированные автомобили.

Как указывает Die Zeit, обычно после появления разведывательных беспилотников начинается воздушная атака, поэтому «оставаться в движении было самым безопасным вариантом в этой ситуации».

Накануне Бербок посетила Одессу, где она встретилась с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Руководители внешнеполитических ведомств посетили городской порт, через который экспортируется большая часть украинского зерна, а также Спасо-Преображенский собор Украинской православной церкви (УПЦ), поврежденный летом 2023 года.

Вечером 24 февраля в Одессе сработала воздушная тревога, во время которой Бербок и членам ее делегации пришлось спуститься в укрытие в отеле, где они проживали. Там дипломаты провели около 15 минут, передает DPA.

Во время визита в Одессу Бербок заявила, что Германия продолжит оказывать Украине поддержку, в том числе посредством поставок оружия. «Мы будем поддерживать вас каждый день», — приводит слова главы немецкого МИДа Die Zeit.

В то же время Бербок признала трудности с закупкой «крайне необходимого» оружия, отмечает издание. По ее словам, Германия поставляет «недостаточно», тогда как Украине необходимо «гораздо больше боеприпасов, гораздо больше средств противовоздушной обороны, гораздо больше артиллерии».

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