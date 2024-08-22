Прокуратура немецкого города Фленсбург начала расследование пролета беспилотников над остановленной атомной электростанцией. Об этом 22 августа сообщили Spiegel и Bild.

Как пишут немецкие издания, пролеты дронов зафиксировали над остановленной АЭС, терминалом по приему СПГ, а также химическими и нефтяными предприятиями. Все они располагаются в промзоне федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в районе Фленсбурга.

По информации Spiegel, впервые дроны заметили еще 8 августа, после чего они стали появляться «почти каждую ночь». Полицейские сообщали, что над промзоной могло пролетать до четырех БПЛА со скоростью около 100 км/час.

16 августа, по данным издания, беспилотники заметили южнее реки Эльбы в общине Балье округа Штаде. По данным Bild, последний раз пролет дрона в промзоне зафиксировали 22 августа.

«Прокуратура Фленсбурга подтверждает возбуждение предварительного дела по подозрению в агентурной деятельности в диверсионных целях из-за неоднократных полетов беспилотников над объектами критической инфраструктуры в Шлезвиг-Гольштейне», — приводит Bild слова старшего прокурора Бернда Винтерфельдта.

По сообщению издания, полиция немецкого города переведена в режим повышенной готовности.

Спецслужбы Германии предполагают, что бесполетную зону нарушили военные беспилотники, якобы связанные с Россией.

По предварительной версии Службы государственной безопасности ФРГ, дроны якобы запускали сотрудники российских спецслужб, пишет Bild. Кроме того, там полагают, что для пролетов якобы использовались беспилотники российского производства «Орлан-10».

В мае НАТО опубликовало заявление, в котором обвинило Россию в совершении «вредоносной деятельности» на территории европейских стран, входящих в военный блок. В альянсе сочли, что Москва якобы организовала несколько диверсий, актов насилия, а также кибератак на территории Чехии, Великобритании, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы и Польши.