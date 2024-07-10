На прошлой неделе военные американские базы в Европы привели в состояние повышенной готовности из-за информации о том, что «поддерживаемые Россией субъекты» якобы могут совершить диверсии против военнослужащих США или объектов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.

Источники телеканала пояснили, что США через разведданные смогли узнать, что Москва якобы «рассматривала американские базы и военный персонал в качестве вариантов для атаки через доверенных лиц». Эта информация заставила командование американских Вооруженных сил «ввести дополнительные протоколы» и повысить уровень готовности до состояния защиты сил «Чарли».

Европейское командование США отказалось напрямую комментировать, что стало причиной изменения защиты сил. При этом представитель европейского командования США (USEUCOM) Дэн Дэй рассказал CNN, что «наше усиление бдительности не связано с какой-то одной угрозой, а обусловлено совокупностью факторов, потенциально влияющих на безопасность и защищенность сил США на европейском театре».

В конце июня источники CNN сообщили, что уровень защиты некоторых американских военных баз США в Европе поднят до второго. Он применяется в случае «возникновения инцидента» или получения разведданных, указывающих на вероятность совершения террористических действий, а также при нападении на персонал или объекты. В Пентагоне объяснили, что это «не единичная угроза».

Позже The New York Times (NYT) со ссылкой на западных чиновников писала, что базы переведены в состояние повышенной боевой готовности в ответ на заявления Кремля относительно ударов американским оружием по российским территориям.

Всего уровней защиты пять: нормальный (минимальный), «Альфа», «Браво», «Чарли» и «Дельта». Самый высокий уровень устанавливают, когда нападение неизбежно или уже происходит, отмечает NYT. На этом уровне на военной базе отключаются несущественные функции, проводится досмотр всех автомобилей на въезде, усиливается охрана и сильно ограничивается передвижение людей.

После атаки на Севастополь 23 июня с использованием американских ракет ATACMS Минобороны России заявило, что эти действия не останутся безответными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что «непосредственная вовлеченность США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, не может не иметь последствий».