Американские военные базы в Европе переведены в состояние повышенной боевой готовности в ответ на заявления Кремля относительно ударов американским оружием по российским территориям. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на западных чиновников.

По словам собеседников, конкретных разведданных о возможных атаках на военные базы не поступало, но недавние заявления Москвы «заставили некоторых американских и европейских чиновников насторожиться».

После атаки на Севастополь 23 июня с использованием американских ракет ATACMS Минобороны России заявило, что эти действия не останутся безответными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что «непосредственная вовлеченность США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, не может не иметь последствий».

МИД России в связи с атакой на Севастополь вызвал американского посла в Москве Линн Трейси и выразил ей демарш. Дипломату заявили, что США и Украина несут равную ответственность за обстрел 23 июня, и заверили, что «ответные меры обязательно последуют».

NYT называет американские военные базы в Европе «логичной целью», учитывая, что они обеспечивают подготовку военных, разведку и другую поддержку Украины.

В Пентагоне заявили о множественных угрозах

В конце июня источники CNN сообщили, что уровень защиты некоторых военных баз США в Европе поднят до второго ― под названием «Чарли». Он применяется в случае «возникновения инцидента» или получения разведданных, указывающих на вероятность совершения террористических действий, а также при нападении на персонал или объекты.

Всего уровней защиты пять: нормальный (минимальный), «Альфа», «Браво», «Чарли» и «Дельта». Самый высокий уровень устанавливается, когда нападение неизбежно или уже происходит, отмечает NYT. На этом уровне на военной базе отключаются несущественные функции, проводится досмотр всех автомобилей на въезде, усиливается охрана и сильно ограничивается передвижение людей.

Собеседники CNN объяснили повышение уровня защиты на военных базах угрозой терактов. Издание Stars & Stripes писало, что усиление мер коснулось базы в Штутгарте (Германия), где находится штаб-квартира Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM), немецких авиабаз Рейнланд-Пфальц и Рамштайн, а также авиабазы Авиано в Италии.

Американский чиновник, находящийся на одной из европейских военных баз США, рассказал CNN, что угроза подобного уровня не возникала «как минимум 10 лет».

В Пентагоне объяснили, что уровень боевой готовности на военных базах повысился из-за «сочетания факторов, влияющих на безопасность военнослужащих США и их семей, дислоцированных на европейском театре военных действий». Представитель ведомства Сабрина Сингх подчеркнула, что это «не единичная угроза».

Представитель EUCOM Дэн Дэй заявил, что командование «постоянно оценивает различные факторы, влияющие на безопасность военного сообщества США за рубежом». В рамках этих усилий предпринимаются «дополнительные шаги» для обеспечения безопасности военнослужащих, отметил Дэй.

Два источника Associated Press (AP) объяснили повышение уровня угрозы на военных базах до «Чарли» совокупностью происходящих в Европе событий, включая выборы во Франции и Великобритании, предстоящие Олимпийские игры и другие спортивные мероприятия, а также боевые действия на Украине и в секторе Газа.