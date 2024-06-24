МИД России вызвал посла США в Москве Линн Трейси в связи с ракетным ударом по Севастополю и сделал ей демарш. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Послу заявили, что США «несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние», поскольку для удара использовались ракеты ATACMS, предоставленные Украине Вашингтоном.

Целенаведение ракет и ввод полетных заданий «осуществляются американскими военными специалистами», добавили в российском МИД.

Послу США заявили, что действия Вашингтона, выдавшего разрешение на удары вглубь российской территории, не останутся безнаказанными. «Ответные меры обязательно последуют», — отметили в министерстве.

По данным Минобороны, 23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были перехвачены силами ПВО, боевая часть пятой ракеты подорвалась в воздухе, сообщили в Минобороны.

В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 153 человека, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Минобороны возложило ответственность за обстрел на США и Украину. «Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США», — отметили в ведомстве.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ракеты ATACMS не могли быть запущены без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США.

Представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что Минобороны США в курсе сообщений об обстреле Севастополя ракетами ATACMS, но ему нечего сказать по этому поводу.