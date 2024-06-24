Вашингтон пытается «замолчать» атаку на Севастополь ракетами АТACMS американского производства, считает российский посол в США Анатолий Антонов. По его словам, такие ракеты не могут быть запущены без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США, , говорится в телеграм-канале дипмиссии.

«Нет никакого оправдания кровавым деяниям ВСУ. Преступления были совершены целенаправленно во время концентрации максимального количества россиян на берегу. Бандиты не погнушались даже убить женщин и детей в чтимый всеми христианский праздник», — заяви Антонов.

По словам посла, гнев и негодование вызывают попытки США «замолчать ужасное преступление против граждан России».

«Американцам не отсидеться за океаном и не уйти от ответственности за кровь и слезы безвинных людей <…> Для политиков в Вашингтоне очевидно, что кассетные боеприпасы в ракетах АТACMS не могут быть запущены без участия американских специалистов и поддержки со стороны разведки США. Неслучайно вражеские беспилотники кружат над Черным морем практически каждый день», — пояснил Антонов.

Посол подчеркнул, что это свидетельствует о «гибели псевдогуманной внешней политики Америки в кровавом болоте украинского кризиса».

Днем 23 июня Севастополь был атакован, по данным Минобороны России, ракетами ATACMS. В ведомстве отметили, что силы ПВО сбили четыре ракеты, еще одна ракета «отклонилась от траектории полета» и сдетонировала над городом.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82.

Среди несовершеннолетних жертв оказалась девятилетняя дочь заместителя главы Магадана Олега Аверьянова. По словам магаданского мэра Юрия Гришина, в момент атаки девочка отдыхала вместе с родителями на пляже. В разговоре с «Mash на волне» Аверьянов заявил, что будет мстить «за каждого убитого ребенка, который пострадал на этом пляже, за каждого раненого».

Минобороны возложило ответственность за обстрел на США и Украину и пообещало, что «подобные действия не останутся безответными». Представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что Минобороны США в курсе сообщений об обстреле Севастополя американскими ракетами ATACMS, но сказать по этому поводу ему нечего.

При этом член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор-Грин в соцсети X раскритиковала атаку на Севастополь и написала, что «такого не должно происходить».

«Представьте, если бы Россия, используя российский спутник, применила кластерный боеприпас для удара по пляжу во Флориде», — отметила Тейлор-Грин. По ее словам, американская армия должна защищать только границы США.