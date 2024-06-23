При обстреле Севастополя ракетами ATACMS погибли пять человек, трое из которых — дети, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Среди несовершеннолетних жертв оказалась девятилетняя дочь заместителя главы Магадана Олега Аверьянова, рассказал магаданский мэр Юрий Гришин.

По словам Гришина, в момент атаки на Севастополь дочь заммэра отдыхала вместе с родителями на пляже.

«Невозможно словами выразить опустошение от потери ребенка. <…> Это тяжелейшее время для вас. Я не могу сегодня быть рядом с вами, но мысли мои только о вашем горе. Примите мои искренние соболезнования», — написал мэр Магадана в своем телеграм-канале.

В разговоре с «Mash на волне» Аверьянов заявил, что будет мстить «за каждого убитого ребенка, который пострадал на этом пляже, за каждого раненого».

Атака на Севастополь была совершена днем 23 июня. Минобороны России сообщило, что силы ПВО сбили четыре ракеты ATACMS, еще одна ракета «отклонилась от траектории полета» и сдетонировала над городом. Военное ведомство возложило ответственность за обстрел на США и Украину и пообещало, что «подобные действия не останутся безответными».

В результате обстрела Севастополя пострадали по меньшей мере 124 человека, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. В их числе 27 детей. Ранения получили люди, находившиеся на пляже и прилегающих территориях.

Пятеро детей, пострадавших при обстреле Севастополя, находятся в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. За ними из Москвы направили борт санавиации, рассказал Развожаев.

Президент России Владимир Путин после обстрела находится в контакте с руководством социального блока правительства и здравоохранения, а также военными, заявили в Кремле.

По факту обстрела Севастополя Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Развожаев объявил понедельник, 24 июня, днем траура в Севастополе. В этот день в городе отменят все массовые мероприятия, в эфир телевидения и радио не будут выходить развлекательные программы, а на зданиях государственных и муниципальных учреждений приспустят государственные флаги.