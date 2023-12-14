В ходе прямой линии президент России Владимир Путин прокомментировал приговор, вынесенный журналистке и администратору телеграм-каналов Александре Баязитовой, которой дали пять лет колонии по статье о вымогательстве.

Корреспондент Life спросил главу государства, не напоминают ли такие приговоры «охоту на ведьм». Путин не согласился с такой формулировкой, обвинив журналиста в том, что он «перегибает».

«Я не знаю этой ситуации до деталей. Что она такое сделала, чтобы на нее охотиться? Что, она какой-то крупный оппозиционный деятель? Никто на нее не охотится», — заверил президент.

При этом Путин признал, что сам, «откровенно говоря, немножко оторопел», услышав о каком-то недавно вынесенном приговоре по «экономической статье».

«У меня как у гражданина тоже вызывает вопросы, [зачем] за решетку человека прятать на 14 лет? Сейчас говорят про бывшего министра — ему там чуть ли не 19 с лишним лет за определенные нарушения. <…> То, что он сделал и эта женщина [Баязитова] — плохо. Но надо ли 19 и 14 лет — над этим законодатель должен подумать. Но пока закон существует его надо исполнять», — заявил президент.

Рассуждая о необходимости соблюдать действующее законодательство, Путин произнес латинскую фразу «Dura lex, sed lex» (Закон суров, но это закон) и привел в пример персонаж Анатолия Папанова в фильме «Белорусский вокзал» — опытного бухгалтера, который отказывался нарушать инструкции по требованию молодого директора.

Во многих других странах за преступления в сфере экономики, налогов и антимонопольного законодательства «люди получают по сто лет», потому что «там еще складывают эти сроки», поделился президент России. Жесткий подход, по его словам, обусловлен тем, что «на определенном этапе развития общественная опасность таких деяний такова, что это требует адекватной реакции по пресечению этой неправомерной деятельности».

В заключение Путин пообещал «попросить законодателей и Госдуму еще раз все это оценить и соответствующим образом отреагировать». «Я с вами согласен», — сказал он задавшему вопрос журналисту.

Приговор Александре Баязитовой был вынесен Басманным судом Москвы в конце ноября. Прокуратура просила для нее 14 лет колонии, защита — оправдания, а потерпевший топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков — условного срока.

Баязитова была администратором телеграм-каналов «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка» и «Е-магия». По версии следствия, она вместе с медиатехнологом Ольгой Архаровой вымогала у Ушакова 1,2 млн рублей за отсутствие негативных публикаций о нем (так называемый «блок»). В частности, речь шла об информации о судимости по обвинению в незаконной банковской деятельности.