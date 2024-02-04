Украине необходима не только военная, но и дипломатическая поддержка, заявил бывший посол страны в Германии Андрей Мельник в интервью n-tv. По его словам, для этого немецкому канцлеру Олафу Шольцу стоит встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Мельник считает, что такой шаг станет «новым дипломатическим импульсом». При этом, по словам экс-посла, Шольцу будет недостаточно позвонить Путину, выслушать его позицию по Украине и после этого заявить, что он попытался наладить контакт с российским лидером.

«Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, необязательно приглашать его в Германию на пиво или самому лететь в Москву. Но во времена холодной войны, например, в Исландии, тоже были встречи, где люди общались за закрытыми дверьми», — сказал Мельник.

Дипломат призвал лидеров западных стран думать о том, как получить доступ к российскому руководству, а также увеличить поставки оружия Украине. «США, Германия, Великобритания, а также Китай и, возможно, Бразилия должны сегодня не ждать и смотреть, чем закончится конфликт, а действовать сами», — добавил Мельник.

«Никто на Украине не хочет вести войну до последнего солдата. Наша цель — сохранить свою государственность. Это главное и основное», — заключил дипломат.

Андрей Мельник занимал пост украинского посла в Германии с 2015 по 2022 год. Летом 2022 года дипломата отозвали на Украину: сначала он был замминистра иностранных дел, а с осени 2023 года стал послом в Бразилии. Должность украинского посла в Германии занял Алексей Макеев, который редко делает публичные заявления.

В январе министр финансов ФРГ Кристиан Линднер призвал европейских партнеров усилить поддержку Украины. По его словам, распределение финансов на помощь Киеву между странами ЕС должно стать более «справедливым». Линднер заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину. В то же время он подчеркнул, что Берлину, скорее всего, придется провести «финансовую перезагрузку», если немецкие власти будут в одиночку оказывать помощь Киеву в таком же объеме.

17 января пресс-служба правительства Германии заявила, что в 2024 году страна передаст Украине вооружение на сумму более €7 млрд.