Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер призвал европейских партнеров усилить поддержку Украины, пишет издание Die Zeit. По его словам, распределение финансов на помощь Киеву между странами ЕС должно стать более «справедливым».

«Не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом плане, чтобы другие могли продолжать делать меньше», — сказал Линднер на мероприятии Восточного комитета германской экономики.

Он добавил, что «справедливое распределение [финансового] бремени» — это основа сплоченности. Общим интересном стран ЕС он назвал «суверенитет Украины».

Линднер заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину. В то же время Берлину, скорее всего, придется провести «финансовую перезагрузку», если немецкие власти будут в одиночку оказывать помощь Киеву в таком же объеме.

16 января газета Financial Times (FT) со ссылкой на трех европейских дипломатов написала, что руководство Евросоюза проверит поставки оружия на Украину из стран ЕС. Такое решение было принято после требования канцлера Германии Олафа Шольца посчитать и сравнить военные поставки Киеву. «Нам нужен обзор того, какой конкретный вклад внесут наши европейские партнеры в поддержку Украины в этом году», — заявил он.

По данным исследования Кильского института мировой экономики, Германия является самым крупным поставщиком вооружения Украине в Европе. По состоянию на октябрь 2023 года, страна выделила на помощь Киеву €17 млрд, что в пять раз больше суммы, которую потратила Дания — следующий по величине поставщик, пишет FT.