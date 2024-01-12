Новый пакет военной помощи Украине будет одобрен, альтернативные варианты, такие как ленд-лиз, не понадобятся. Об этом в интервью RTVI заявил специальный помощник президента США и старший директор по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности Николас Берлинер.

Несмотря на то, что обсуждение в Конгрессе очередного пакета помощи Украине затягивается, дипломат убежден, что стороны придут к согласию и вопрос решился положительно.

«В Соединенных Штатах существует широкая поддержка Украины, полное понимание в отношении продолжения американской поддержки Украины, включая поддержку безопасности Украины. Поэтому мы полностью уверены, что эта помощь будет одобрена», — заявил Берлинер.

Он отметил, что у США нет запасных вариантов, таких как ленд-лиз, на случай если Конгресс все же откажется от поддержки Украины.

В интервью RTVI Николас Берлинер рассказал также, при каких условиях закончится конфликт на Украине, о перспективах отношений России и США, а также о том, грозит ли миру ядерная война.