Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Валдай» впервые высказался о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также вспомнил о покушении на политика, заявив, что республиканец оказался «мужественным человеком». Реакции мировых СМИ на высказывания российского лидера — в обзоре RTVI.

«Путин впервые публично высказался о победе Трампа в четверг вечером во время дискуссионного форума на черноморском курорте Сочи. Его слова, казалось, были рассчитаны на то, чтобы сыграть на хорошо известной склонности избранного президента к лести», — пишет газета.

В ходе своего выступления на «Валдае» российский президент обратил внимание на высказывания Трампа об отношениях Москвы и Киева.

«То, что было сказано о желании восстановить отношения с Россией, положить конец украинскому кризису, на мой взгляд, заслуживает как минимум внимания», — приводит издание слова Путина.

В ходе своего четырехчасового выступления глава государства заявил, что готов к диалогу с Трампом, раскритиковав других мировых лидеров, которые «раньше звонили ему каждую неделю», но теперь перестали это делать, указывает газета. Трамп, в свою очередь, в интервью NBC сказал, что Путин не входит в число десятков мировых лидеров, с которыми он уже поговорил, но политик ожидает звонка в ближайшее время, отмечает The Guardian.

«Классический неожиданный поворот в духе Владимира Путина», пишет Sky News, указывая, что поначалу Кремль сохранял подчеркнутое спокойствие, заявляя об отсутствии планов поздравлять Трампа с победой на президентских выборах.

Однако в ходе очередного марафона с вопросами, на которые отвечал Путин, позиция по этому вопросу внезапно изменилась, передает телеканал. Это, по мнению журналистов, было похоже на попытку президента России оживить близкие дружеские отношения с Трампом.

«Что по поводу заявления о том, что Россия “открыта к диалогу”? Это надо понимать как фразу “позвони мне”. Нет сомнений, что это был намек со стороны Путина, однако сам он не хочет делать первый шаг», — считает Sky News.

«Путин не стал торопиться и позволил своему пресс-секретарю первым отреагировать на итоги президентских выборов в США, заявив, что Кремль не планирует поздравлять с победой Трампа», — говорится в публикации.

В материале также сказано, что Россия дала понять, что если Соединенные Штаты хотят заключения обещанной Трампом мирной сделки, то им придется за нее заплатить, и цена для Украины будет чрезвычайно высокой.

«Это отличает российского президента от европейских лидеров. В среду многие из них выступили с лестными заявлениями и обещаниями сотрудничать с администрацией Трампа. Но Кремль холодно дал понять, что США и Россия по-прежнему в состоянии конфликта. Иными словами, Трампу предстоит сделать первый шаг навстречу Путину», — пишет журнал.

За отношениями между ними будут пристально следить, пока Трамп пытается выполнить свое обещание быстро положить конец боевым действиям на Украине, которые продолжаются уже почти три года, отмечает издание.

«Трамп давно возмущается обвинениями в том, что он поддерживает тесные связи с <…> российским лидером в ущерб традиционным американским союзникам и интересам. Господин Путин, известный своим брутальным имиджем, включающим в себя портреты без рубашки верхом на лошади, в своих поздравительных речах сосредоточился на характере господина Трампа», — пишет издание.

«Осторожная позиция Кремля отражала взгляд Путина на голосование в США, как на выбор между двумя непривлекательными возможностями. Хотя Трамп известен своим восхищением Путиным, российский лидер неоднократно отмечал, что во время первого срока Трампа было «столько ограничений и санкций против России, сколько ни один другой президент не вводил до него»», — говорится в статье.

Российский президент тщательно подбирал слова, отмечает немецкая газета. Он старался не выказывать позитивного настроя по поводу его победы на выборах. Однако из его краткого заявления стало ясно, что российский лидер надеется найти компромисс с будущим президентом США в конфликте вокруг Украины, говорится в публикации.

«Путин пытался произвести впечатление на миллионы людей в Азии, Африке и Латинской Америке своей полемикой против западного господства и неоколониализма. Но в то же время он явно хочет оставить дверь открытой для переговоров с новым руководством Соединенных Штатов. В этой напряженной обстановке между антизападной риторикой и поиском прагматических компромиссов политика Путина в отношении нового американского президента, вероятно, изменится в ближайшие месяцы», — полагает издание.

После начала боевых действий на Украине в 2022 году Дональд Трамп неоднократно выражал свое восхищение Владимиром Путиным, называя его «гением», пишет издание. В 2020 году республиканец также отправил российскому лидеру технику для тестирования на COVID-19, отмечает издание.

Журналист Боб Вудворд отметил, что после ухода с поста президента Трамп позвонил Путину. Он считает, что за их отношениями стоит понаблюдать в ближайшие четыре года.