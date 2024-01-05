Власти Непала прекратили выдачу своим гражданам разрешений на работу в России и Украине, сообщает Reuters. Решение принято из-за сообщений о гибели непальцев в вооруженном конфликте.

Выдача разрешений приостановлена до дальнейшего распоряжения. «Это для безопасности наших граждан», — заявил директор непальского департамента по трудоустройству за рубежом Кабирадж Упрети.

По данным правительства Непала, около 200 граждан страны поступили на службу в российскую армию, 100 числятся пропавшими.

Непальцы должны получать от своих властей разрешение на работу за границей, которое дает им право на господдержку в случае чрезвычайной ситуации, а семьям уехавших — право на компенсацию в случае их гибели. Миллионы непальцев нанимаются рабочими в промышленности и на строительных объектах в Южной Корее, Малайзии и на Ближнем Востоке.

В декабре полиция Непала задержала 10 человек по обвинению в том, что они отправляли безработных молодых людей для незаконной вербовки в российскую армию. Катманду обращался к Москве с просьбой не вербовать граждан Непала в армию и вернуть на родину тела шести погибших непальцев.