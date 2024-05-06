На западе Берлина продолжает гореть металлообрабатывающий завод Diehl Metal Applications (входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group), планируется снос остатков здания, пишет Tagesspiegel.

Возгорание ликвидирует пожарная часть Берлина, на охрану завода выставлены десять человек. По словам источника издания, пожар будет продолжаться, пока в здании не догорят все легковоспламеняющиеся объекты. Водой также пока не тушат.

В пожарной службе отметили, что в понедельник, 6 мая, начнется снос остатков завода.

В пятницу, 3 мая, Bild писал, что огонь полностью охватил все четыре этажа здания. Представитель берлинской пожарной бригады Адриан Венцель рассказал, что на предприятии горели химикаты — там хранились серная кислота и цианид меди. По его словам, есть опасность образования синильной кислоты, которая поднимается в воздух вместе с дымом.

Пожарные призвали местных жителей избегать района вокруг горящего предприятия, закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции и кондиционирования. Учащиеся соседних школ были отправлены домой. Расположенные рядом с заводом магазины также закрыли.

Завод Diehl Metal Applications работал в области рафинирования и гальванизации металлов, и принадлежал оборонно-промышленной компании Diehl. По данным РИА Новости, завод занимается производством зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, который поставляется на Украину. Аналитик Bild Юлиан Репке уточнил, что на предприятии оружие не производилось — этим занимается компания того же холдинга Diehl Defence, расположенная в городе Юберлинген на юге Германии.

Причину возгорания берлинские правоохранительные органы назвать пока не могут. Ранее представитель городской полиции сообщил ТАСС, что расследование находится на начальном этапе из-за того, что пожар еще не потушен.